Son Dakika Haberleri: Tarım aletleriyle hazırladığı parkurda yarışmaya hazırlanıyor
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Tarım aletleriyle hazırladığı parkurda yarışmaya hazırlanıyor

1 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesinde yaşayan "Fırtına Rıza" lakaplı Rıza Aslan, özel bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmaya, hazırladığı parkurda çalışıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesinde yaşayan "Fırtına Rıza" lakaplı Rıza Aslan, özel bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmaya, hazırladığı parkurda çalışıyor.

Aslan, hayalini kurduğu yarışma için her gün sabah ve akşam 6 kilometre koşu yapıyor, günde yedi saat çalışıyor. Aslan, tarlada kurduğu parkurda çalışma yaparken onu izleyen mahalle sakinleri de alkışlarla destek veriyor.

Yıllardır bu yarışmaya katılma hayali kurduğunu belirten Rıza Aslan (27), yarışmaya kurduğu parkurda hazırlandığını söyledi.

Aslan, "Kendime güvenim var. Zorluklarla mücadele ederek insan hayaline ulaşabilir. Yarışmaya köyde hazırlanıyorum. Burası doğal ortam. Parkurda, araba lastiği, traktör römorku, kültivatör kullandım, havuz kazdım. Tankerle su getiriyorum. Bu şekilde parkuru kurdum. Yap boz şeklinde yaptım. Bir hedefim var ve ona yönelik çalışıyorum. Katılırsam yarışmanın hakkını vereceğime inanıyorum. İddialıyım." şeklinde konuştu.

Yarışmada Diyarbakır'ı temsil etmek istediğini anlatan Aslan, mahalle sakinlerinin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fırat Aslan'ın ağabeyi Harun Aslan, kardeşini desteklediklerini belirtti.

Yarışmaya katılarak Diyarbakır'ı temsil etmesini istediklerini belirten Aslan, "Biz ona 'Fırtına Rıza' diyoruz. İnşallah hayalleri gerçekleşir." dedi.

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Eşref Ekin de, Aslan'ın büyük bir heves ve azimle çalıştığını dile getirerek, onu desteklediklerini aktardı.

Tarım aletleriyle hazırladığı parkurda yarışmaya hazırlanıyor

Diyarbakır, Rıza Aslan, Sur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:58 Kaynak: AA
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