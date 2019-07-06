Tarım araç ve gereçleri için Kiçir'e hibe desteği
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Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta, Akdağ'ın eteğindeki bin 60 rakımda bulunan Kiçir Hable, Kütahya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Ahmet Yazar ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammet Gümüş'ü misafir etti.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:32 Kaynak: İHA
'nın Simav
ilçesine 35 kilometre uzaklıkta, Akdağ
'ın eteğindeki bin 60 rakımda bulunan Kiçir Hable, Kütahya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) İl Koordinatörü Ahmet Yazar
ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammet Gümüş
'ü misafir etti. Çiftçilere tarım araç gereçlerinin tedarik edilmesi ve hibe destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı yapılarak, Kiçir'de kurulması planlanan "Gençlik Merkezi" hakkında fikir alış verişi yapıldığı bildirildi.
Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan " Kütahya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Ahmet Yazar ve beş yıldır ilimize güzel hizmetleri olan Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammet Gümüş Kiçir Hable'yi ziyaret ettiler. Çiftçilerimize tarım araç gereçlerinin tedariki ve hibe destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulan makine araç parkı, tarım araç ve gereçlerinin listesi ile projeler konusunda, Kalkınma Kooperatifimiz arasında mutabakat sağlanmıştır. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA
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