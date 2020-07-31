Tarım aracı dere yatağına devrildi: 3 yaralı - DÜZCE - Son Dakika

Çok sayıda kişinin yardımıyla dere yatağından çıkarılarak ambulansa alınan yaralılar, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve beraberindeki Selma Pırnal ile Tuğba Akıncı yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 06:28

Kaynak: AA

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