Son Dakika Haberleri: Tarım aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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Tarım aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

Düzce'de hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Düzce'de hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmet Çalışkan idaresindeki 81 FN 992 plakalı hafif ticari araç ile Cemal Narin yönetimindeki 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı Beyköy beldesi ile Samandere Köyü yolu üzerinde kıyıdere mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile tarladan evlerine dönmek isteyen 8 kişinin kasasında bulunduğu tarım aracı devrildi.
Kazada, sürücüler yara almazken tarım aracının kasasında bulunan Emriye (47) ve Nezihe Narin, Serhat (14) ile Hanife Ceylan, Nazlı (9), Nuriye, Aylin Gülünay yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ile trafiğe açıldı.
Tarım aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Beyköy, Düzce, Güncel
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