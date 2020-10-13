Tarım aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Tarım aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

13.10.2020 15:28
Tarım aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi de tarım aracı pat pat ile otomobil çarpıştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi de tarım aracı pat pat ile otomobil çarpıştı. Kazada patpat sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde, 34 HL 5893 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Patpat tabir edilen tarım aracı Kurugöl sapağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarken görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan patpat sürücüsü İrfan T.'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken otomobilin sürücüsü emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği kontrollü verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - DÜZCE

Tarım aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı
Tarım aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı
Tarım aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

Otomobil, Akçakoca, Düzce, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarım aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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