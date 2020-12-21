Tarım aracı park halindeki panelvana çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Tarım aracı park halindeki panelvana çarptı: 3 yaralı
21.12.2020 21:18
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat pat' diye adlandırılan tarım aracının park halindeki panelvana çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat pat' diye adlandırılan tarım aracının park halindeki panelvana çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Hacıhasan köyünde meydana geldi. Barış K. (34) idaresindeki hurda yüklü 'pat pat' diye tanımlanan tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin yanında park halindeki Caddy model panelvana arkadan çarptı. Kazada pat pat sürücüsü Barış K. ile aracın üzerinde bulunan Güven K. (15) ve Umut K. (12) hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ZONGULDAK
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