Tarım aracı patpat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

DÜZCE'de, 'patpat' adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Düzce'ye bağlı Kavakbıçkı köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinden dönen Melike Bulut yönetimindeki patpat adı verilen tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada, devrilen aracın altında kalan Elif Başoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Melike Bulut, Nebahat Ataseven, Dilara Yılmaz, Merve Bulut ve Şevval Bulut yaralandı. Yaralı 5 kişi, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.