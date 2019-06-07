Tarım aracı takla atıp yol kenarına savruldu: 1'i ağır 5 yaralı
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Tarım aracı takla atıp yol kenarına savruldu: 1'i ağır 5 yaralıDÜZCE - Düzce'de takla atan tarım aracı 'pat pat'ta bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:24 Kaynak: İHA
Tarım aracı takla atıp yol kenarına savruldu: 1'i ağır 5 yaralı
DÜZCE - Düzce'de takla atan tarım aracı 'pat pat'ta bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza; Beyciler Mahallesi Çavuşlar TOKİ Konutları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Çavuşlar Mahallesi istikametine gitmekte olan Onur K. idaresindeki 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada pat pat sürücüsü Onur K. ile birlikte pat patın kasasında bulunan Furkan A., Muhammed Ali A., Nurullah Ç. ve Yunus Ç. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servislerine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Sürücü Onur K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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