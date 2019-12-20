Tarım aracının altında kalan 15 yaşındaki Serkan öldü - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Serkan Ceylan (15) yaşamını yitirdi.

Şuhut ilçesi Paşacık köyünde Serkan Ceylan'ın kullandığı 'patpat' diye tabir edilen plakasız tarım aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tarım aracının altında kalan sürücü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan Serkan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.