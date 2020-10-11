Tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

11.10.2020 14:17
Tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, 'patpat' adı verilen tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, 'patpat' adı verilen tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya kara yolunun Çay Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Koçak yönetimindeki 'patpat' adı verilen plakasız tarım aracıyla sürücüsünün adı öğrenilemeyen 10 ADS 24 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarpıp, takla attıktan sonra durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü kazayı hafif yaralı atlatırken, aynı araçta bulunan Nilgün Aksoy ile tarım aracında bulunan Ahmet Koçak ve eşi Şerife Koçak ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla önce Çay Devlet Hastanesi'ne, ardından da Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürdü.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Konya kara yolu 2 saat trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesi ve zeminin temizlenmesinden sonra yol yeniden trafiğe açıldı.


Tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil, Tarım, Afyon, Çay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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