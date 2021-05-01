Tarım arazileri dronla ilaçlandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çiftçi Memduh Özedirne (67) arpa ve buğday ektiği 110 dönümlük arazisini dronla ilaçlattı.

Adapazarı ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde 660 dönümlük tarım arazisinde ekim yapan Memduh Özedirne, 110 dönümlük tarlasını ilaçlamak için dron kullandı. Tarlasına ektiği arpa ve buğdayı dron ile ilaçlatan Özedirne, yeni tanıştığı sistemde ekinlerin zarar görmemesi, tarlanın her noktasının daha iyi ilaçlanması ve maliyetinin de daha az olması nedeniyle memnun kaldı. Özedirne, 660 dönümlük arazilerinde bu sistemi kullanarak ilaçlama yapmayı planladığını belirtti.

'BU SİSTEM İLE BİRİM ALANDAN DAHA FAZLA VERİM ELDE EDİYORUZ' Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde ziraat mühendisi olarak çalışan Ayhan Sakallı, "Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi iş birliğiyle çiftçilerimizi teknoloji ile buluşturmaktayız. Tarlada buğday ve arpa için pas ve ot ilacı uygulaması yapmaktayız. Dronlar bizi öncelikle hastalıklı ve zararlı maddelere karşı acil müdahale şansı vermektedir. Ultra düşük zerrecikler ile ilaçlama yaptığı için maliyetlerde bize yüzde 30 oranında maliyetlerde bize tasarruf sağlamaktadır. Bunların yanı sıra mazot, zaman ve ekipmanların bitkiye verdiği zararlardan da çiftçimiz tasarruf etmektedir. Dronlarla maliyetler azaldığı için birim alandan daha fazla ürün elde etmekteyiz" dedi. 'BAŞKA YENİLİKLER GELİRSE ONLARA DA AÇIĞIM'

Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi üyesi olduğu için devamlı birlikte çalıştıklarını söyleyen Memduh Özedirne, "Oradaki arkadaşlar bize telefon ederek 'Böyle bir yenilik var, kullanır mısın?' dedi. Ben de 'Neden kullanmayayım, teknolojiye açığım' dedim. Bu şekilde karar vererek ilaç atmaya başladık. Biz bu ilacı traktör ve makine ile atmaya kalksak arpa ezilir ve bir daha kalem yapıp yukarıya kalkmaz ve bu bizim zararımız olur. Bu şekilde ilaçlama yaparak zararı bertaraf etmiş oluyoruz, bu da bizim kazancımız oluyor. İlaçlamada da diğer yönteme nazaran bu yöntem ile daha iyi bir ilaç atımı oluyor. Yarım kalan yer olmuyor. İlaç bittiği zaman tekrar doldurunca kaldığı yerden ilaçlamaya devam ediyor. Bu yüzden bize fayda sağlıyor. En önemlisi ekini çiğnemiyor, bu yöntem ile ekinden fayda sağlıyoruz. Diğer yöntemde hem işçi hem de traktör ile şu anki fiyatlarda daha maliyetli olur. Böyle teknolojik aletleri bize tanıtmaları çok büyük bir avantaj" diye konuştu.