Son Dakika Haberleri: Tarım Arazileri Sağanak Yağmurda Sular Altında Kaldı

Tarım Arazileri Sağanak Yağmurda Sular Altında Kaldı

49 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde şiddetli sağanak yağmur etkili olurken, kentteki tarım arazileri sular altında kaldı.

Tarım Arazileri Sağanak Yağmurda Sular Altında Kaldı, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde şiddetli sağanak yağmur etkili olurken, kentteki tarım arazileri sular altında kaldı.

Menteşe ilçesinde dün (çarşamba) saat 21.00 sıralarında başlayan yağmur, aralıklarla etkili oldu. Menteşe'nin Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile çevreyolundaki tarım alanları su altında kaldı. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçe merkezindeki sağanakta son 24 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Ayrıca son 24 günde ise metrekareye 368 kilogram yağışın düştüğü ifade edildi. Yağışların cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:58 Kaynak: DHA

Muğla, Menteşe, Güncel
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