Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı - Bursa

Bursa
'nın Karacabey
ilçesine bağlı kırsal Tophisar Mahallesi'nde, şiddetli yağmur nedeniyle dereler taşarak, tarım arazileri sular altında kaldı.
Şiddetli yağış nedeniyle mahalleden geçen ve Karadere
'ye akan Hacı Sinan, Uludere
ve Bahçıvan dereleri taştı.
Karadere'deki su yoğunluğunun da fazla olması nedeniyle söz konusu 3 dereden taşan sular, Tophisar Mahallesi'ndeki Sazlık Çayır Mevkii'ndeki set yolu patlattı. Bu nedenle bazıları ekili yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Ayrıca taşan suların dün itibariyle köy içine doğru ilerlediği gözlendi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tophisar Mahalle Muhtarı Hıfzı Çet, göz göre göre bu felaketin Tophisarlılara yaşatıldığını iddia etti.
Yaklaşık 3 bin dönüm arazinin sular altında kaldığını belirten Hıfzı Çet, "2 yıldan bu yana başta DSİ olmak üzere, BİMER ve CİMER
'e dilekçe yoluyla şikayetlerimi bildirdim. Bazen de DSİ yetkililerini telefonla arayarak sorunu anlattım. Nedense DSİ şube müdürü hiç Karacabey'de olmuyor. Hatta bazen arıyorum telefonlarımı açmıyor. Beni sürekli 'araç-gereç yok, alet yok.' diyerek oyalıyorlar. Hatta bana, 'Bıktık senden' bile dediler. Ben onları BİMER ve CİMER'e şikayet ettiğim için kasıtlı olarak bu soruna çare bulmadıklarını düşünüyorum. Bu sorun bile bile lades oldu." dedi.
Felaketin göz göre göre geldiğini anlatan Çet, şunları söyledi:
"Peki şimdi ne olacak? Köyümüzün zararı nasıl karşılanacak? Çünkü daha büyük sıkıntı da, sular altında kalan arazilerden bu sular Mart ayı sonuna kadar çıkmaz. Sular çıktıktan sonra bir de toprağın dinlenmesi, yani tava gelmesi gerekiyor ki bu süre için de en az 2 ay lazım. Yani işin gerçeği bu arazilerde önümüzdeki sezon için ekim-dikim yapılması olanaksız. Peki bu insanlarımız ekmeden, üretmeden ne kazanacak, geçimini nasıl sağlayacak? Köyümüzün bu mağduriyeti nasıl giderilecek? Zamanında belki de bir greyderle çözülebilecek olan bu sorun, şimdi ne hale geldi. Köyümüzden 3 dere geçiyor ve sular Karadere'ye akıyor. Karadere'de de yoğunluk olduğunda işte böyle taşma yaşanıyor. Bu işin tek çözümü ve olmazsa olmazı ise Tophisar'a DSİ tarafından tahliye pompası kurulması gerekiyor."