"Tarım arazilerinde sanayileşmeye müsaade etmeyiz"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "Şehrin hem güneyinde hem kuzeyinde OSB çalışmalarımız olacaktır. Tarım alanlarında sanayileşmeye asla müsaade etmeyiz." dedi.

SATSO'nun kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Altuğ, Toyota Türkiye Otomotiv AŞ'nin 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmasıyla başlayan gelişme trendinin büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Şehrin hem kuzeyinde hem de güneyinde birer organize sanayi bölgesi olması gerektiğine inandıklarını anlatan Altuğ, " Avrupa'da şehrin yüz ölçümünün yüzde 2'si oranında bir alanın sanayi alanları olarak kullanılması gerekiyor. Bizim ilimizde bu oran yüzde bir bile değil. Tarım alanlarına zarar vermeden sanayileşmenin devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Şehrin hem güneyinde hem kuzeyinde OSB çalışmalarımız olacaktır. Tarım alanlarında sanayileşmeye asla müsaade etmeyiz. OSB'lerde tek şartımız var, çevreye ve insana zararlı yatırımlara, bölge içerisinde çevreyi kirletebilecek her türlü yatırıma ve yönetimsel her türlü uygulamaya karşı olacağız. OSB'ler tamamen doğa dostu ve insan odaklı olarak yapılmalıdır." diye konuştu.

"Gastro Sakarya için çalışmalar başladı"

Altuğ, Kültür Komisyonuyla kentin gastro turizminde yer alması için öncü olacak bir kitap çalışması başlattıklarına işaret ederek, temel amaçlarının mutfak zenginliklerini, mutfak kültürlerini ve yöresel gıda ürünlerini hafızaya almak, etkin ve doğru tanıtmak olduğunu kaydetti.

Altuğ, ayrıca gastronominin sürdürülebilir bir turizm değeri olarak kullanılması gerektiğine değinerek, Gastro Sakarya Projesi ile UNESCO'nun bu dönem onayladığı 7 şehir arasına girmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ekonomik gelişmeler

Ekonomideki gidişatın olumlu bir ivme yakalamaya başladığını ifade eden Altuğ, hem tarımsal üretim hem sınai üretimin artarak devam etmesi gerektiğini savundu.

Bu süreçte sadece üretimin de yeterli olmadığını, teknolojiyi yakından takip ederek e-ticarete de ağırlık vererek yeni nesil ticaret yöntemlerinin uygulanması gerektiğini dile getiren Altuğ, şöyle devam etti:

"2019'da uygulamaya konulan Sanayi Strateji Belgesi, İvme Paketi ve 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nın uygulamaya konulması ile ekonomik sıkıntıların azaldığını söyleyebiliriz. Banka ve mevduat faizlerindeki indirimin katkısı olmuştur.

Bunun yanı sıra 2019 yılı ekim ayında otomotiv satışlarında bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 127,5 oranında artış söz konusu. Ayrıca konut satışlarında 2019 üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre Sakarya'da yüzde 40, Türkiye'de yüzde 42 artış var. Beyaz eşya satışlarında da ekim ayında bir önceki aya göre ürün grupları bazında ise yüzde 26 artış gerçekleşmiştir. Söz konusu artışlar bize ticari yaşamda olumlu bir hareketlenme ve dipten çıkış başladığını gösteriyor. Bu ekonomik düzelmenin sürekli olması ve Türkiye'nin büyümeye devam etmesini temenni ediyorum."