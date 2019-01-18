Tarım Arazilerinde Yaralar Sarılıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde fırtına ve yağmurun vurduğu seralardaki naylon kaplamalar yenileniyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde fırtına ve yağmurun vurduğu seralardaki naylon kaplamalar yenileniyor.



Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış örtü altı üretimi vurdu. Geniş bir alana yayına tarım arazileri sular altında kaldı. Üreticiler bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini isterken, yaralar da sarılmaya başlandı. Suların çekilmesinin ardından üretim alanına inen çiftçiler, 20 bin dönüm üzerindeki seranın fırtına nedeni ile parçalanan naylon kaplamalarını değiştirmeye koyuldu. Öte yandan çadırlarını su basan Suriyeli tarım işçileri de suların çekilmesi ile birlikte yaşam alanlarına döndü. - Mersin

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu

Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu

Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır

Kediye İşkence Yapan İş Adamı, Akıl Hastanesine Sevk Edildi