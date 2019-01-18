Tarım Arazilerinde Yaralar Sarılıyor
1 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde fırtına ve yağmurun vurduğu seralardaki naylon kaplamalar yenileniyor.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde fırtına ve yağmurun vurduğu seralardaki naylon kaplamalar yenileniyor.
Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış örtü altı üretimi vurdu. Geniş bir alana yayına tarım arazileri sular altında kaldı. Üreticiler bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini isterken, yaralar da sarılmaya başlandı. Suların çekilmesinin ardından üretim alanına inen çiftçiler, 20 bin dönüm üzerindeki seranın fırtına nedeni ile parçalanan naylon kaplamalarını değiştirmeye koyuldu. Öte yandan çadırlarını su basan Suriyeli tarım işçileri de suların çekilmesi ile birlikte yaşam alanlarına döndü. - Mersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:31 Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu
Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır
Kediye İşkence Yapan İş Adamı, Akıl Hastanesine Sevk Edildi