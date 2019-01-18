Son Dakika Haberleri: Tarım Arazilerinde Yaralar Sarılıyor

Tarım Arazilerinde Yaralar Sarılıyor

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde fırtına ve yağmurun vurduğu seralardaki naylon kaplamalar yenileniyor.

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde fırtına ve yağmurun vurduğu seralardaki naylon kaplamalar yenileniyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış örtü altı üretimi vurdu. Geniş bir alana yayına tarım arazileri sular altında kaldı. Üreticiler bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini isterken, yaralar da sarılmaya başlandı. Suların çekilmesinin ardından üretim alanına inen çiftçiler, 20 bin dönüm üzerindeki seranın fırtına nedeni ile parçalanan naylon kaplamalarını değiştirmeye koyuldu. Öte yandan çadırlarını su basan Suriyeli tarım işçileri de suların çekilmesi ile birlikte yaşam alanlarına döndü. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:31 Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, Güncel
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