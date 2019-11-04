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Tarım arazilerindeki sulama çalışmaları

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün, sulama projesi çalışmaları kapsamında yürütülen yatırımlarla Erzurum, Ağrı ve Erzincan'daki binlerce dekarlık tarım arazisi suya kavuştu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün, sulama projesi çalışmaları kapsamında yürütülen yatırımlarla Erzurum, Ağrı ve Erzincan'daki binlerce dekarlık tarım arazisi suya kavuştu.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Nisan'da başlayan ve 1 Ekim'e kadar yapılan sulama sezonu çalışmalarının hem ülke, hem de bölge ekonomisine katkı sağladığı aktarıldı.

Yatırımlar kapsamında, Erzurum'da 125 bin 500, Ağrı'da 8 bin 400, Erzincan'da 152 bin dekarlık tarım arazisinin suya kavuştuğu belirtildi.

Erzurum ve ilçelerinde yapılan sulama projeleri sayesinde ülke ekonomisine 75 milyon 300 bin, Ağrı ve ilçelerindeki yatırımlarla 4 milyon 620 bin, Erzincan ve ilçelerindeki yatırımlarla da 98 bin 800 lira katkı sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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