Son Dakika Haberleri: Tarım arazilerine giren domuz sürüsü çiftçileri tedirgin etti
Son Dakika Güncel Tarım arazilerine giren domuz sürüsü çiftçileri tedirgin etti

Tarım arazilerine giren domuz sürüsü çiftçileri tedirgin etti

1 saat önce

Tarım arazilerine giren domuz sürüsü çiftçileri tedirgin ettiTEKİRDAĞ – Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarım arazilerine giren yaban domuzu sürüsü, çiftçileri tedirgin etti.

Tarım arazilerine giren domuz sürüsü çiftçileri tedirgin etti

TEKİRDAĞ – Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarım arazilerine giren yaban domuzu sürüsü, çiftçileri tedirgin etti.

Muratlı'nın Arzulu ve Aydınköy mahalleleri civarında çalışmak üzere tarlalarına giden çiftçiler, çok sayıda domuzun bulunduğu sürünün tarla ortasında olduğunu fark etti. Tarlasında irili ufaklı domuzların yer aldığını belirten çiftçilerden Furkan Işık, ilk kez domuz sürüsü ile karşılaşmadıklarını ve geçen yıl da yine domuz sürülerinin tarım arazilerine ve hayvanlara zarar verdiğini söyledi. Yerleşim yerlerine yakın olan domuzlar, kırsal mahallelerde tedirginlik yaşattı.

Tarım arazilerine giren domuz sürüsü çiftçileri tedirgin etti

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:17 Kaynak: İHA
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