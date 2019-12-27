Tarım arazilerini kullanma toplantısı düzenlendi - Son Dakika

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında tarım arazilerinin amaç dışı kullanılabilmesi için yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak, Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit, İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Seyithan Tekin ve konuyla ilgili tüm ilçe belediyeleri imar müdürlüğü yetkilileri katıldı.



Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak, programın açılışında yaptığı konuşmada, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımının gelecek nesiller için önemine değinip, "Koordineli bir şekilde çalışabilmemiz, yanlışları asgariye indirmemizi sağlayacaktır. Özellikle tarım arazilerimizin azami şekilde korunması bizim başlıca görevimizdir. Tabii ki tarımsal faaliyetlerin devam etmesi ve arttırılabilmesi için bazı yatırımları değerlendirmemiz gerekebiliyor. Bu konunun muhatabı en başta tarım müdürlükleri ve belediyelerdir. "dedi.



Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı Şube Müdürü Esra Bayır tarafından "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. ve 14. Maddesi ile Mera kanunun 14. Maddesi" uyarınca gerekli bilgilendirmeler yapıldı.



Daha sonra, Ziraat Mühendisi Tuncay Altunoğlu tarafından, sisteme veri girişi ile ilgili bilgilendirme sunumları yapılarak, izlenecek yöntem hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - MALATYA