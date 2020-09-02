Tarım arazilerini sınıra çekilen duvar böldü - Son Dakika

Tarım arazilerini sınıra çekilen duvar böldü

Hatay'da, tarım arazileri çekilen sınır duvarı nedeniyle sınır dışında kalan çiftçiler, can güvencesi tehdidiyle tarlalarına gitmeye korkuyor.

Tarım arazilerini sınıra çekilen duvar böldü, System.String[]

Hatay'da, tarım arazileri çekilen sınır duvarı nedeniyle sınır dışında kalan çiftçiler, can güvencesi tehdidiyle tarlalarına gitmeye korkuyor.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Bohşin köyünde yaşayan çiftçiler, 2 yıl önce çekilen sınır duvarları nedeniyle her sabah tarlalarına sınırı geçerek gidiyor. Çekilen sınır duvarlarına 1 kilometre kala görevli askerlere kimliklerini bırakarak ilerleyen çiftçiler, 1 kilometrelik yolculuğun ardından kendileri ve sınır kontrolleri için açıldığı öğrenilen kapıdan geçerek tarlalarına gidiyor. Tarlalarına gitmek için sınır duvarını geçmek zorunda kalan Hataylı çiftçiler, topraklarının hemen yakınında bulunan Salqin kentine bağlı Cısırmeksur Kasabası tarafından tepkiyle karşılanıyor. Ara sıra sözlü tartışmaya da maruz kaldıklarını iddia eden çiftçiler, kasabada yaşanan çatışmalarla beraber tarlalarına gitmeye korktuklarını dile getiriyor.

Tarlada korkarak çalıştıklarını ifade eden çiftçi İbrahim Sevinç, "Tarlada çalışırken can güvencemiz olmuyor, korkuyoruz. Tarlalarımız çekilen duvarla beraber sınırın Suriye tarafında kalıyor, can güvenliğimiz yok" dedi.

Tarlasına ektiği biberlerin yarısının çalındığını iddia eden çiftçi Mehmet Sevinç, "Bizim tarlamızın 30 dönüme yakın kısmı sınırın dışında kaldı ve biz şu an sınır dışındayız. Biz bu durumdan mağduruz ve şikayetçiyiz. Mahsullerimiz çalınıyor, can güvenliğimiz yok. Burada bazen çatışmalar çıkıyor. Mermiler bizim üzerimizden geçiyor bizde siper alarak yere yatıyoruz. Can güvenliğimiz hiç ama hiç kalmamıştır. Tarlama biber ekiyorum, biberimin yarısı çalınıyor Suriye'ye gidiyor pazarlarda satılıyor. Malımızın yanı sıra bizimde can güvenliğimiz Allah'a kalmış, her gün girip çıkıyoruz" diye konuştu.

"Bize sunulan proje bu değildi"

Kendilerine daha önce Asi Nehri üzerinden ilerleyen sınır duvarı projesi gösterildiğini fakat projenin değişerek tarlalarının sınır dışında kaldığını iddia eden çiftçi Sait Sevinç, 2 yıldır mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Çiftçi Sevinç, "Bizim 30 dönüme yakın olan arazimiz sınır dışında kaldı. 30 dönümlük arazimize girmekte sıkıntı yaşıyoruz. Mahsullerimiz çalınıyor ve yağmalanıyor. Daha önce bir proje vardı, serilecek olan sınır duvarları Asi Nehri'ni dolanacaktı. Sonra bir baktık proje değişmiş, bizim tarlamız sınır dışında kaldı. Biz çok mağduruz, biz bize sunulan ilk projeyi istiyoruz" dedi.

Her sabah 7 ile 8 arasında başlayan tarlalarına gitme sürecine değinen çiftçi Sevinç, "Ben at arabamızdan veya traktörümden çıkıyorum, sınır kapısına yetişmeden askeri devriyeye kimlik veriyorum. Daha sonra 1-2 kilometre gidiyorum, orada bir kapı var o kapıdan sınır dışına çıkıyorum. Karşımızda Suriyeliler var, biraz sıkıntılı ve tehlikeli, 5-6 kişi olmazsak giremiyoruz. Can güvenliğimiz yok, korkuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun seslerini duymasını isteyen çiftçi Sait Sevinç, "Biz arazimize biber ekmişiz ve malımız yağmalanıyor. Malın üçte biri, üçte ikisi gidiyor. İki yıl oldu bu çileyi çekiyoruz. Mümkünse devlet büyüklerimizin bu sorunumuza el koymasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımızın sesimizi duymalarını ve derdimize el atmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer yandan, 2 yıl önce çekilen sınır duvarı nedeniyle 800 ile bin dönüm arasındaki tarıma arazileri sınır dışında kalan çok sayıda çiftçi, mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. - HATAY

Sabah, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 23:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarım arazilerini sınıra çekilen duvar böldü - Son Dakika


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