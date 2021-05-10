Tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışmalar sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından D12 drenaj kanalında tarım arazilerini taşkınlardan koruyacak olan yatak temizlik çalışması sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından D12 drenaj kanalında tarım arazilerini taşkınlardan koruyacak olan yatak temizlik çalışması sürüyor. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Tarım alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile çiftçilerin yüzünü güldüren DSİ, Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan D12 drenaj kanalında yatak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Müdürlüğün kendi imkanlarıyla yapılan çalışma sonlandırıldığında vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından tarım arazilerinin taşkından korunacağı belirtildi. - AYDIN

Son Dakika

Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi

Son Dakika: Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek

Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası

Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!

Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp "Olduğun yerde huzur" notunu düştü

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler

Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı