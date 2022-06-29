Tarım arazilerinin sulama vanalarını çalıyordu yakalandı - Son Dakika
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Tarım arazilerinin sulama vanalarını çalıyordu yakalandı

29.06.2022 11:42
Tarım arazilerinin sulama vanalarını çalıyordu yakalandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 5 mahallede Devlet Su İşlerine ait 84 adet sulama kanalı vanalarının çalınmasına ilişkin harekete geçen jandarma ekipleri konuya ilişkin gerçekleştirdikleri operasyonda 1 şahsı yakaladı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 5 mahallede Devlet Su İşlerine ait 84 adet sulama kanalı vanalarının çalınmasına ilişkin harekete geçen jandarma ekipleri konuya ilişkin gerçekleştirdikleri operasyonda 1 şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesinde bulunan Yeşilova, Gürpınar, Ziahmet, Cebek ve İmamlar Mahallelerinde bulunan Devlet Su İşlerine ait 84 sulama kanalı vanası farklı tarihlerde çalındı. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT timleri yaşanan hırsızlıklar sonrasında olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin peşine düştü. Çalınan vanaların bulunduğu bölgelerde yapılan araştırmalar neticesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracına ait lastik izi tespit edildi. 22 Haziran Çarşamba günü yine aynı bölgeden 5 adet vananın çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgedeki araştırma ve devriyelerini yoğunlaştırdı. Aynı gün gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi yakınlarında 'patpat' sesi duyulması üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgede yapılan kontrollerde arazide şüpheli bir patpat aracına rastlanıldı. Aracın römork kısmında ise sulama kanallarından çalınan 5 adet vana ve vidaları ile birlikte hırsızlıkta kullanılan vana açma anahtarı ele geçirildi. Patpat aracının M.Z. (36) isimli şüpheliye ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili yapılan soruşturmanın ardından şüpheli M.Z., Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Burada alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yaklaşık 1 ay önce aynı bölgede yaşanan vana hırsızlıkları sonrasında çiftçi tarlasını ekememiş ve mağduriyet yaşamıştı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kaynarca, Jandarma, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım arazilerinin sulama vanalarını çalıyordu yakalandı - Son Dakika

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