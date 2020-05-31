Tarım arazisine kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, tarım arazisine kamyon ve tankerlerle kimyasal atık döken firma çalışanları, zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, özel bir firmaya ait olduğu değerlendirilen kamyonların, Kamışlı Bulvarı ile Pirinç mevkisindeki tarım arazilerine kimyasal atık döktüğü yönündeki ihbarı üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kamyonlarla tarım arazisine kimyasal atık döken firma çalışanlarını suçüstü yakalayarak, firma hakkında yasal işlem başlattı.

5 ton kimyasal atık döküldüğü tespit edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geniş bir alana yayıldığı görülen kimyasal atıklarla ilgili firma ve sorumlular hakkında yasal işlem başlattıklarını, durumu emniyet güçlerine de bildirdiklerini belirtti.

Olayı öğrenir öğrenmez hemen müdahale ettiklerini, kimsenin milletin sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz, şu ana kadar kamyon ve tankerlerle yaklaşık 5 ton kimyasal atık döküldüğünü tespit etti. Bu kabul edilemez bir olay. Burada gıda sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı söz konusu ve bu da her şeyin önündedir. Hemen müdahale ederek gerekli yasal işlemleri başlattık. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu vahim olayı ihbar eden vatandaşlarımızı ve gerekli müdahaleyi yapan ekiplerimizi kutluyorum."