Tarım arazisini sulamak için yaptıkları dev havuzda yüzme keyfi - Son Dakika

Tarım arazisini sulamak için yaptıkları dev havuzda yüzme keyfi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde çiftçilik yapan 3 kardeş, tarım arazisini sulamak için yaptıkları dev havuzda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde çiftçilik yapan 3 kardeş, tarım arazisini sulamak için yaptıkları dev havuzda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

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Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde yaşayan 28 yaşındaki Mikail, 26 yaşındaki Ahmet ve 24 yaşındaki Cemal Çalışkan kardeşler, bir süre önce ticareti bırakarak çiftçilik yapmaya başladı. Yaklaşık 250 dönüm araziye çekirdek, kuru fasulye ve nohut eken genç çiftçiler, kurak arazilerini daha rahat sulamak için de tarlanın tam ortasına iki ayrı havuz yaptı. İş makineleriyle kazdıkları çukuru özel brandalar ile kaplayan 3 kardeş, burada hem tarım arazilerini suluyor hem de yüzerek serinlemenin keyfini çıkarıyor. Kaynak sularını da boru hatlarıyla tarlaya çeken kardeşler, gün boyunca çalıştıktan sonra yorgunluklarını atmak için havuza girmeyi de ihmal etmiyor.


"Tarlada yorulduktan sonra giriyoruz"


Tarım arazilerini sulamak için yaptıkları havuzda zaman zaman yüzdüklerini de belirten Mikail Çalışkan, "Bizim arazilerimiz kıraç ve pek verimli arazi değil. Bu yüzden biz sulu araziye çevirmek için böyle bir sisteme başvurduk. Kaynak sularımızı dağlardan boru hatlarıyla buraya havuz yaptık, buraya getirdik. Bundan sonra sulu tarım yapmayı düşünüyoruz. Tarlada çalıştıktan sonra yorulduktan sonra akşamları 5-10 dakika giriyoruz serinlemek için. Burayı biz kepçe ile kazdırdık. Üzerine branda serdirdik. Direkt gelen kaynak sularımızı buraya akıttık. Buradan da su motorlarıyla tarlaları sulayacağız. Komple maliyeti şu ana kadar 250 bin lirayı geçti. Şu ana kadar hiç bir şekilde devletten destek almadık. Tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Ama bundan sonra yapacağımız değişik projelerimiz var. Bu yüzden devletten destek bekliyoruz. Genç çiftçilerimize yardımcı olmalarını diliyoruz" diye konuştu.


"Boş vakitte havuzda serinliyoruz"


Gün boyunca tarlada çalıştıklarını ifade eden Cemal Çalışkan, "Çekirdek ve kuru fasulye ekiyoruz. Boş vakitlerimizde de havuza giriyoruz serinliyoruz güzel oluyor. Havuzumuzu hem yüzme olarak kullanıyoruz hem de tarlamızı sulamak için kullanıyoruz. İki türlü de faydalanıyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarım arazisini sulamak için yaptıkları dev havuzda yüzme keyfi - Son Dakika

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