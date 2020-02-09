Tarım arazisinin sanayi imarına açılıp açılmaması için referanduma gidildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım arazisinin sanayi imarına açılıp açılmaması için referanduma gidildi (2) - Son Dakika

Tarım arazisinin sanayi imarına açılıp açılmaması için referanduma gidildi (2)

7 saat önce

SANDIKTAN 'HAYIR' OYU ÇIKTIİzmit'in Durhasan ve Solaklar mahallelerinde oturanların 660 dönümlük tarım arazilerinin sanayiye açılması hakkında yaptığı referandumda sandıktan 'hayır' oyu çıktı.

Tarım arazisinin sanayi imarına açılıp açılmaması için referanduma gidildi (2), System.String[]

SANDIKTAN 'HAYIR' OYU ÇIKTI

İzmit'in Durhasan ve Solaklar mahallelerinde oturanların 660 dönümlük tarım arazilerinin sanayiye açılması hakkında yaptığı referandumda sandıktan 'hayır' oyu çıktı. 550 seçmenin bulunduğu mahallelerde 304 oy kullanılırken, 291 hayır, 13 evet çıktı.


Durhasan, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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