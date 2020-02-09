Tarım arazisinin sanayi imarına açılıp açılmaması için referanduma gidildi (2) - Son Dakika

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Tarım arazisinin sanayi imarına açılıp açılmaması için referanduma gidildi (2)
7 saat önce
SANDIKTAN 'HAYIR' OYU ÇIKTIİzmit'in Durhasan ve Solaklar mahallelerinde oturanların 660 dönümlük tarım arazilerinin sanayiye açılması hakkında yaptığı referandumda sandıktan 'hayır' oyu çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
SANDIKTAN 'HAYIR' OYU ÇIKTI
İzmit'in Durhasan ve Solaklar mahallelerinde oturanların 660 dönümlük tarım arazilerinin sanayiye açılması hakkında yaptığı referandumda sandıktan 'hayır' oyu çıktı. 550 seçmenin bulunduğu mahallelerde 304 oy kullanılırken, 291 hayır, 13 evet çıktı.
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