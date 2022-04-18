TARIM BAKANI KİRİŞCİ: ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ - Son Dakika
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TARIM BAKANI KİRİŞCİ: ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ

18.04.2022 20:21

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Aksu ilçesinde sera alanlarının bulunduğu Yurtpınar Mahallesinde domates ve biber seralarını gezdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Aksu ilçesinde sera alanlarının bulunduğu Yurtpınar Mahallesinde domates ve biber seralarını gezdi. AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ve İbrahim Özer, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da eşlik ettiği etkinlikte Bakan Kirişci, serada el arabası kullanıp, domates topladı. Bir kasa domates toplayan Bakan Kirişci, sera sahibi çiftçilerle sohbet etti. Bakan Kirişci, domates toplarken, 'Herkes belki turizmde başkent olarak biliyor da Antalya'nın turistleri de doyuran sebzesi, meyvesi, bu konulardaki üretkenliği, ama domatese gelince bu domatesin üzerine hakikaten domates yok desek abartı olmaz. Maşallah' dedi.

'İYİ Kİ ELİ ÖPÜLESİ BU ÜRETİCİLERİMİZ VAR'

Seraları gezdikten sonra üreticilerle bir araya gelen Bakan Kirişci, "Gerçekten eli öpülesi üreticilerimiz. Hep söylüyorum iyi ki eli öpülesi bu üreticilerimiz var. Allah razı olsun. Dünyada faydalı insan kimdir diye sorarlar, verilen cevap şudur; 'Vergi veren, kendini istihdam eden, üreten.' Faydalı insan budur değil mi ' Önemli olan üretmek. Bir insan kendisi için dahi üretiyor olsa, o insan faydalı insandır. Bu ülkenin, buranın güzel insanları sadece kendileri için üretmiyor, aynı zamanda ülkemiz için, dünya için üretiyorlar. Bu yönleri itibarıyla bu kardeşlerimize müteşekkiriz. Çiftçilik kolay bir şey değil, ben de bir çiftçi çocuğuyum. Serada üretim yapmadık, bizim babamız daha çok tarla ziraatı yapar. Buğday, pamuk yetiştirir, bir dönem de çeltik üretimine heveslenmiş birsiydi rahmetli. Gerçekten zordur, tarımın kendi tabiatı gereği zordur. Pek çok faktör vardır ama üretmek bu kardeşlerimize keyif verir, mutlu olurlar. Dolayısıyla o üretimle beraber ayrı bir haz duyarlar, ayrı bir keyif alırlar. İyi ki varsınız, Allah sizlerin yokluğunu vermesin, ayağınıza taş değdirmesin' diye konuştu.

TARIM BAKANI KİRİŞCİ: ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ
TARIM BAKANI KİRİŞCİ: ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ
TARIM BAKANI KİRİŞCİ: ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ
TARIM BAKANI KİRİŞCİ: ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ
TARIM BAKANI KİRİŞCİ: ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ

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Tarım Bakanı Kirişci: Çiftçimiz üretecek, biz daha fazla destek vereceğiz (2) Tarım Bakanı Kirişci: Çiftçimiz üretecek, biz daha fazla destek vereceğiz (2) BAKAN KİRİŞÇİ: ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ BAKAN KİRİŞÇİ: ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARIM BAKANI KİRİŞCİ: ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARIM BAKANI KİRİŞCİ: ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ - Son Dakika
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