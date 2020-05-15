Tarım Bakanı Pakdemirli'den aşı açıklaması - Son Dakika

Tarım Bakanı Pakdemirli'den aşı açıklaması

Tarım Bakanı Pakdemirli'den aşı açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Covıd-19 anti-serumu için hayvanlar üzerinde denemelere haftaya başlanacağını bildirerek," İnşallah ipi Türk veteriner Hekimleri,Türk Doktorları Türk sağlıkçıları göğüsler.

Tarım Bakanı Pakdemirli'den aşı açıklaması, System.String[]

Tarım Bakanı Pakdemirli'den aşı açıklaması

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Covıd-19 anti-serumu için hayvanlar üzerinde denemelere haftaya başlanacağını bildirerek," İnşallah ipi Türk veteriner Hekimleri,Türk Doktorları Türk sağlıkçıları göğüsler. Bu işlem başarılı olursa bu bir aşı protatipi üretildiği anlamına geliyor. Neticeye aslında epey miktarda yaklaşılmış oluyor, işin yüzde 80'i bitmiş oluyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Etlik VKMAEM), ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen "COVID-19'a Karşı Terapötik Amaçlı Hiperimmunserum (Anti-serum) Üretimi" isimli proje kapsamında Etlik VKMAEM Viroloji Teşhis Laboratuvarında, SARS CoV-2 virüsü izole edilerek, genetik sekanslama metoduyla virüsün haritasının çıkartılması çalışmalarına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Dr. Ahu Pakdemirli'nin de içerisinde olduğu tıp ve veteriner hekimlerden oluşan ekip Covid-19'e karşı Antiserum geliştirme projesi kapsamında sürdürdüğü çalışmalarda önemli bir aşamaya geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Etik Kurul'u ve akabinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü izinleri ile pozitif hasta örnekleri toplanarak, Etlik VKMAEM imkanları ile virüs izolasyonları tamamlandı.Virüs izolasyonu, yüksek miktarda üretilmesi ve inaktivasyonu işlemleri Biyogüvenlik Seviyesi 3 olan laboratuvarda uzman ekip tarafından, kısa sürede tamamlandı. Şimdi ise hayvanlar üzerinde denemelere başlamak için virüs canlılık kontrolleri yapılıyor. Kontrollerin ardından tavşan ve atlar üzerinde denemeler başlayacak.

Hayvan denemelerinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ortak çalışmalar yürüterek elde edilen immunglobulinleri, insanlarda kullanıma uygun olarak saflaştıracak ve elde edilen antiserumlar aşılara uygulanacak.

" Bu iş belli sağlık riskleri içerdiği için BSL 3 seviyesinde bir laboratuvar gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu, ardından merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Pakdemirli,"Bu işin birinci aşaması örnek almak ve onları toplamanız. Benim eşimde doktor, kendisi de sıklıkla buraya gelerek çalışmaları takip ediyor. Burada önemli olan örneği aldıktan sonra virüsün izalasyonunu yapmanız. İzalasyon denen şeyde, bir balık düşünün balığı kılçığından ayırmak gibi bir şey. Bunun ardından da 'in aktivasyonunu' yapıyorsunuz. Bunu da şöyle örneklendirelim, virüsün savaşa gitmeye hazır bir asker olduğunu düşünün, o askeri öldürmüyorsunuz ama elindeki tüfeği alıyorsunuz. Bu aşamada yapıldıktan sonra da artık dışarıda çalışmalara müsait hale geliyor. Bu iş belli sağlık riskleri içerdiği için BSL 3 seviyesinde bir laboratuvar gerekiyor. Önümüzdeki hafta itibariyle de antiserum çalışmaları için hayvanlara vermeye hazırız" dedi.

"Hayvan sağlığına ve refahına aykırı bir iş yapmıyoruz"

Yapılacak işlemden hayvanların zarar görmeyeceğini ifade eden Bakan Pakdemirli," Hayvanlardan at ve tavşanı önce hasta edeceğiz. Hayvan severler tepki gösterebilir ama virüs 'in aktive' olduğu için hayvan sağlığına ve refahına aykırı bir iş yapmıyoruz. Hayvan azda olsa bir hastalık geçirecek ve o hastalığın sonunda geliştirmiş olduğu antikorların sayısı çoğalacak ve bizde onları alacağız. Bu çalışma Eylül ayına kadar sürecek. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma" ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki çalışmalar itibariyle, birçok ülkenin önünde bulunduğumuzu söyleyebiliriz"

Enstitülerin 120 yıllık virüs ile ilgili birikimleri olduğunu kaydeden Pakdemirli," Biz bunları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Biz Sağlık Bakanlığımızla koordineli çalışıyoruz ama diğer tüm kurum ve kuruluşlara da özellikle burada yaptığımız deneylerinde açık olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah en yakın zamanda gelişmelerle ilgili ekstra bilgi sağlayacağız siz

Dünyadaki çalışmalar itibariyle, birçok ülkenin önünde bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Bu çalışma başarılı olduğu zaman da aşı prototipini de üretmiş olacağız" dedi.

Marketlerde covid -19 taraması

Marketlerden sürüntü örneği alarak Covid - 19 kalıntıları üzerine bir çalışma yapıldığını bildiren Bakan Pakdemirli",Marketlerden alınan sürüntü örnekleri üzerine çalışmamız var. Tamamlayıcı tıp açısından da çeşitli bitkisel yağların Covid -19 'a karşı etkinliğine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Türk topraklarında yetişen bitkilerle biz bu virüsün tedavisinde bir faide sağlanabilir mi sorusuna yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu musibetin çözülmesi için her türlü çaba tüm kamu krumları tarafından ciddi bir çalışma yürütmekte. Biz buradaki arkadaşlarımızla 24 saat çalışıyoruz. Dünya'da bir kişinin daha az ölmesine sebebiyet verecek başarılı bir çalışma ile bu işi neticelendireceksek bu işin uykusu amanı, zamanı olmaz. Bizler son sürat çalışıyoruz. İnşallah ipi Türk veteriner Hekimleri,Türk Doktorları Türk sağlıkçıları göğüsler. Bu işlem başarılı olursa bu bir aşı protatipi üretildiği anlamına geliyor. Bunun seri üretimine ilaç endüstrisi ile bakmak lazım. Neticeye aslında epey miktarda yaklaşılmış oluyor, işin yüzde 80'i bitmiş oluyor" dedi.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tarım Bakanı Pakdemirli'den aşı açıklaması - Son Dakika

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