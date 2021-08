Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: "Tüm yangınlar kontrol altına alındı" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 29 Temmuz'dan bu yana yangınların devam ettiği Muğla'da yangınların gidişatına ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, Köyceğiz'deki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

"YANGINLARIMIZ TAMAMIYLA KONTROL ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "28 Temmuz tarihinde başlayan ve 15 gün süren 290 orman yangınında 6 can kaybı yaşanılan orman yangınlarının miladına geldik. Ormanlarımız için tek yürek olduk soğutma çalışmaları devam ediyor. Birçok ülkenin aciz kaldığı durumlarda ülke olarak son 15 günde silsile halinde çıkan orman yangınları kontrolümüz altına alındı. Tekrar yangınların meydana gelme ihtimaline karşın her türlü ekip ve envanter ile hazırlıklıyız. Yangın bölgelerinde temizleme ve yol açma işlemleri için diğer illerden iş makineleri geldi. Tarımsal alanların hasar tespitleri yapılmaya devam ediyor. Antalya için 11 milyon Muğla için 5 milyon 778 bin lira ödeme yapıldı. TARSİM ödemeleri başladı. Şimdiye kadar 8 milyon lira ödeme yapıldı ve ödemeler devam ediyor. Kısmi zarar gören tarımsal alanlarda dekara 100 bin lira destek verilecek. Bitkisel alanlarda zarar görenlerin maddi destek harici tohum ve fide desteği verilecek. Her köye özel entegre yardım yapılacak. Arıcılar için kovan desteği 100'de yüz arttırılacak. Yaban hayatının korunması amaçlı gerekli düzenlemelere başladık. Devlet avlaklarının zarar tespitleri yapıldı. 2021 yılı içerisinde Antalya ve Muğla'da av yasağı getirdik. Orman işçilerimiz ve ailelerine sahip çıkacağız. Şimdiye kadar verdiğimiz şehitlerimizin anılarına sahip çıkacağız. 27 Haziran'da şehit olan orman işçisi Görkem Hasdemir'in aziz hatırasını yaşatacağız ve şehit düştüğü ormana onun adını vereceğiz. Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin Gökdemir'in ailesini ziyaret ettik. Kardeşimizin ailesi için de elimizden geleni yapacağız. Yanan bütün alanlar yeşil vatanın bir parçası haline tekrar dönüşecek" dedi.

"YAĞIŞLARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM"

Karadeniz'de meydana gelen sel felaketine ilişkin konuşan ve sel felaketinin yaşanmış olduğu iller için yağış uyarısında bulunarak tedbir alınması konusunda uyarılarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Yarın ve diğer gün ağır yağışlar olacak. Vatandaşlar tedbiri elden bırakmasın. Heyelan ve su taşkını oluşabilecek alanlardan uzak dursun. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise şifalar diliyorum" diye konuştu.

"KÖYLERE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLMEYE BAŞLANDI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Nihayet yangınlarımız sona erdi. Bu bölgede kritik tesislerimiz vardı. Kemerköy Santrali'nde ufak çaplı bazı hasarlar da yaşadık. Bakım ve onarımlar hızla tamamlanıyor. Yeniköy Termik Santrali'nde 2. ünite devreye alındı. Kemerköy Santrali'nde de yürütülen çalışmalar sonrası 2. ünite de devreye girecek ve yangın öncesi üretim kapasitesine dönüşecek. Köylere ve mahallelere elektrik verilmeye başlandı. Hiçbir vatandaşımız mağdur bırakılmadı. Dün sabah Batı Karadeniz'de başlayan sel felaketine 3 bakanımız gitti. Afet bölgesinde gerekli çalışmaları yapıyorlar. Doğal afetlerde aşırı yağışlarda elektrik altyapısı maalesef etkileniyor. 4 il, 19 ilçe, 495 köy elektriksiz kaldı. Bir kısmı AFAD ile ortak çalışılan arama kurtarma faaliyetlerinin çalışmalarında tedbir amaçlı kesildi. Diğer bölgeden gelen destek ekipleri selden etkilenenler için ve elektrik kesintilerin bir an önce normale dönmesi için çalışıyor. Bazı yerleşim noktalarına mobil jeneratörler getirildi. Tedbiri elden bırakmadan mücadeleye devam ediyoruz ve 3 bakanımız orada. Ben de buradan ayrılınca ivedilikle bölgeye intikal edeceğim" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Ahmet Faruk Sarıkoç - Güldemet Kızıl/İHA)