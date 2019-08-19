Son Dakika Haberleri: Tarım Bakanı Pakdemirli - İzmir'deki orman yangını
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Tarım Bakanı Pakdemirli - İzmir'deki orman yangını

36 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bekir Pakdemirli, Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:56 Kaynak: AA
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