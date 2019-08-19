Tarım Bakanı Pakdemirli - İzmir'deki orman yangını
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:56 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, İzmir
'in Karabağlar
ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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