Tarım Bakanlığı, 7 Bin Ton Tereyağı İhracatına İzin Verdi - Son Dakika
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Tarım Bakanlığı, 7 Bin Ton Tereyağı İhracatına İzin Verdi

20.06.2022 17:38
Tarım Bakanlığı, 7 Bin Ton Tereyağı İhracatına İzin Verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, toplam 7 bin ton tereyağı ihracatına 30 Eylül'e kadar müsaade edileceği duyuruldu. İhracat izni yalnızca Bakanlıktan onaylı süt ve süt ürünleri üreten işletmelere verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, toplam 7 bin ton tereyağı ihracatına 30 Eylül'e kadar müsaade edileceği duyuruldu. İhracat izni yalnızca Bakanlıktan onaylı süt ve süt ürünleri üreten işletmelere verilecek.

Ticaret Bakanlığı 21 Nisan'da "süt ve kremanın" ihracatını yasaklamış Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, 'ihracat' ibaresi 'kati ihracat' olarak değiştirilmişti.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde bugün yayımlanan duyurusunda 7 bin ton tereyağı ihracatına 30 Eylül'e kadar izin verileceği bildirildi. İhracat izni yalnızca Bakanlıktan onaylı süt ve süt ürünleri üreten işletmelere verileceği açıklandı.

Başvurular, 27 Haziran saat 17.00'ye kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne dilekçe ve istenilen belgelerle yapılacak. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Müracaatlar ve belgeler değerlendirildikten sonra geçici liste 30 Haziran'da "www.tarimorman.gov.tr/GKGM" internet adresinde yayımlanacak. Geçici listeye itirazlar en geç 4 Temmuz saat 17.00'ye kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne dilekçeyle yapılacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarım Bakanlığı, 7 Bin Ton Tereyağı İhracatına İzin Verdi - Son Dakika

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