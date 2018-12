Tarım Bakanlığı'nın aldığı karar arıcıları sevindirdi Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir "Bu karar arıcılar için çok önemli, Bakanlığın sahte bal ile mücadelede de benzer karar almasını bekliyoruz"AYDIN - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arı ölümlerinin önlenmesi amacıyla, arılara zarar veren bazı ilaçların yasaklanmasına ilişkin aldığı karar arıcıları sevindirdi. Bu konuda yıllardır mücadele eden Türkiye 'nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'ın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Tarım Bakanlığı'na teşekkür etti.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, önceki gün ülke genelindeki tüm il müdürlüklerine 'acil' başlığı ile bir yazı göndererek, tarımsal üretimde kullanılan ve arı ölümlerine neden olan üç kimyasal maddeyi yasakladığını duyurdu.Bilgi amacıyla aynı yazının kendilerine de geldiğini ve çok mutlu olduklarını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Türkiye'de arıcının korkulu rüyası haline gelen ve arı ölümlerinin bu yasakla önleneceğine inandığını belirtti."Bizi mutlu eden bir haber aldık"Tarım Bakanlığı'nın bu kararını haber aldıklarında çok mutlu olduklarını belirten Başkan Ayhan Özdemir, "Güzel gelişmeler var. Türkiye'de ve dünyanda arı çok önemli. Bana göre Tarım Bakanlığı'nın amblemi bile arıdan oluşmalı. Çünkü arı olmadan hayat olmaz. Tarım ve hayvancılık olmaz. Hatta hiçbir şey olmaz. Zehir atmaya halen devam ediyoruz. Maalesef arının kanatlarına bulaşan bu zehirle kovana döndüğünde kovandaki bütün arıları öldürebiliyorlar. Daha iyi denetim ve bu zehirlerin bir an önce iptal edilmesi lazım. İthalatının durdurulması ve ithalatının yasaklanması lazım" dedi."Güzel bir haber arıcımız adına teşekkür ediyorum"Bu yıllardır arı ölümlerine neden olan ilaçların yasaklanması konusunda mücadele verdiklerini ve Tarım Bakanlığı'nın bu kararının kendileri için çok önemli bir müjde olduğunu kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Bu bizim yıllardır mücadelesini verdiğimiz bir konuydu. Eskiden Aydın'ın ovasından bal yağ dağlarından bal akar cümlesi vardı. Bu Aydın'ın ovasından zehir akara döndü. Ama ovalarımızda bu yasağın etkisi Tarım İl Müdürlüklerinin denetimi ile olacak" diye konuştu."Sahte balın önüne geçmek için glikoz da yasaklanmalı"Bakanlıktan ayrı bir taleplerinin de olduğunu ve glikozun yasaklanmasını talep eden Başkan Özdemir, "Şu anda otellerde ve turistik yerlerde satılan her balın yüzde 99'u sahtedir. Bu bal şurubu diye geçer. Ama bal şurubu bal değil sahte baldır. Toplumun da bilinçlenmesi için balı direk üreticiden almasını tavsiye ediyoruz. Çünkü üreticimiz gerçekten zor durumda. Bu sene balımız para etmedi. Çünkü sahte bal ile mücadele edemiyoruz. Sahte bal çok ucuz gerçek bal ondan da ucuz. Dünyanın hiçbir yerinde sahte balı yasal hale getirmiş bir ülke yoktur. Bizim ülkemizde vergi veriyor, KDV oluşturuyor ve istihdam oluşturuyor diye bal aromalı şurubun bal adı altında tükettiriyoruz. Bu nedenle Bakanlığımızın bir an önce bu konuda çalışma yapması gerekiyor. Şu anda ülke genelinde 80 bin arıcımız var. Bunları çocukları ve aileleri ile ele alırsak bu sektörde 1 milyona yakın insan var. Bu nedenle sahte bal ile mücadele konusunda da acil tedbir alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.Başkan Özdemir açıklamasına şöyle devam etti; "Kısacası Bakanlığımızın arılara zarar veren tarım ilaçları ile ilgili kararını destekliyoruz. Ama ülkede satışın yasaklanmasına talep ediyoruz. 2019'dan itibaren bu ilaçların yasaklanması gerekiyor. Bir de Bakanlığımızdan sahte bal ile mücadele istiyoruz. Glikozu bal olarak bu ülkede satıyorlar. Hem sağlığımız zarar görüyor hem de gerçek arıcı bal üreten 80 bin aile mağdur oluyor.