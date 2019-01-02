Son Dakika Haberleri: Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri" Projesi

Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri" Projesi

1 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörü Güzün Oyman, Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamında ziyaret etti.

Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörü Güzün Oyman, Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamında ziyaret etti.

Oyman, ziyarette yaptığı konuşmada, 5 yıl uygulanacak "Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri" projesi hakkında bilgiler verdi.

Toprak erozyonunun ve tarım da toprak verimliliğini artırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Oyman, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi Proje alımların başladık. 1-31 Ocak arası proje alımlarını yapacağız. Ziraat Odası danışmanlık hizmeti verecek. Bizim ofisimiz de Ziraat odasının hemen yanı başında, çiftçimiz evraklarını tamamlayıp bize getirecek. Diğer tedbirlerden farkı bu projenin yüzde 100 destekli. Toplam bütçemiz 6 milyon avro ve şu an çağrıya tıktığımız miktar ise 1.6 milyon avro."

Oyman, proje kapsamında toprağın eğimine göre, çiftçilerin korunga yada fiğ ekeceklerini, projenin toprak verimliliğini arttırarak erozyonu önleyeceğini sözlerine ekledi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş'de projenin toprak erozyonu önleme konusunda önemli bir proje olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:53 Kaynak: AA

Beypazarı, Ekonomi
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