Tarım danışmanlarına budama eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım danışmanlarına budama eğitimi - Son Dakika

Tarım danışmanlarına budama eğitimi

12 dakika önce

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarım danışmanlarına "meyve bahçelerinde budama" konulu eğitim verildi.

Tarım danışmanlarına budama eğitimi, System.String[]

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarım danışmanlarına "meyve bahçelerinde budama" konulu eğitim verildi.


Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki oturum halinde düzenlenen eğitimin sabahki oturumunda İl Müdürlüğünde görev yapan uzman personeller tarafından hazırlanan meyvecilikte budama konulu slaytlar sunu halinde katılımcılarla paylaşıldı.


Eğitimin öğleden sonraki kısmında ise ildeki meyve bahçelerinde uygulamalı olarak budama gösterildi. Budama konusunda uzman personellerce üreticilere ait bahçelerde, eğitime katılan tarım danışmanlarıyla birlikte budama yapılarak, uygulamada dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler aktarıldı. - AMASYA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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