Son Dakika Haberleri: Tarım Danışmanlarına Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Tarım Danışmanlarına Eğitim Toplantısı Düzenlendi

42 dakika önce

Erzincan'da tarım danışmanlarına eğitim toplantısı yapıldı.

Tarım Danışmanlarına Eğitim Toplantısı Düzenlendi, System.String[]
Erzincan'da tarım danışmanlarına eğitim toplantısı yapıldı. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ hakkında açıklamalar yapmak ve uygulama süreciyle ilgili bilgiler vermek amacıyla bir günlük eğitim toplantısı İl Müdürlüğü toplantı salonun da yapıldı.

Toplantıya Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin,Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan, Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, şube müdürleri, konuyla ilgili çalışan teknik personel ile tarım danışmanları katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdür Murat Şahin yaptığı açılış konuşmasında, "Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, tarımsal işletme katkı payı, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır." dedi.

Düzenlenen eğitim toplantısında Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesinde konuyla ilgili çalışan teknik personeller tarafında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Mevzuatı, genel tarımsal yayımcılık ve bu alanda meydana gelen gelişmeler ve yayım hizmetleri esnasında karşılaşılan sorunlar hakkında ayrıntılı eğitim sunumu yaptı.

Eğitim toplantının son bölümünde eğitime katılan 45 tarım danışmanına eğitime katılımlarından dolayı katılım sertifikası verilerek sona erdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Murat Şahin, Güncel
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