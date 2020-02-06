Tarım danışmanlarına yönelik eğitim projesi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarım danışmanlarına yönelik eğitim projesi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Tarım danışmanlarına yönelik eğitim projesi sona erdi

6 saat önce

Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) kapsamında, tarım danışmanlarına eğitim verildiğini belirterek, "Eğitimlerde danışmanlarımıza, çiftçilerin mesleki ve teknik bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımların yönlendirilmesi ve...

Tarım danışmanlarına yönelik eğitim projesi sona erdi, System.String[]

Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) kapsamında, tarım danışmanlarına eğitim verildiğini belirterek, "Eğitimlerde danışmanlarımıza, çiftçilerin mesleki ve teknik bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımların yönlendirilmesi ve proje yönetimi gibi konularda bilgiler verildi." dedi.

Özlü, " Türkiye'de IPARD II Programı'nın Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri İçin Kapasite Oluşturma Teknik Destek Projesi"nin kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, eğitimin tarım sektörünün gelişmesi için temel unsur olduğuna dikkati çekti.

Sektörde, faaliyet gösteren işletmelerin genelinin küçük ölçekli olduğuna işaret eden Özlü, "Bu işletmelerimizin, finans, eğitim ve proje üretimi anlamında ciddi desteklere ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, söz konusu projeyle çiftçilerin IPARD programından daha fazla yararlanmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Eğitimlerle danışmanlarımıza, çiftçilerin mesleki ve teknik bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımların yönlendirilmesi ve proje yönetimi gibi konularda bilgiler verildi. Yatırımlarımız tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarının iyileştirmesi, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmesi gibi birçok alanda devam etmektedir." diye konuştu.

Projeyle IPARD II Programı kapsamında çiftçilere verilen "Danışmanlık Hizmetleri" tedbirinin uygulanması konusunda kapasitenin artırılması, ücretsiz proje hazırlama hizmetlerinin sunulması, çiftçilerin, gıda işleyicilerinin ve kırsal toplulukların söz konusu programa başvurularının danışmanlık hizmetleri aracılığıyla artırılması amaçlandı.

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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