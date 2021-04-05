Tarım dünyası akademinin birikimine talip - Son Dakika

Tarım dünyası akademinin birikimine talip

05.04.2021 09:46
Tarım dünyası akademinin birikimine talip, System.String[]

Antalya Tarım Konseyi'nin (ATAK) düzenlediği "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarım Sektörü İşbirliği Toplantısı", Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Antalya Tarım Konseyi'nin (ATAK) düzenlediği "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarım Sektörü İşbirliği Toplantısı", Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Ziraat Fakültesi'ndeki 9 bölümün başkanı ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla online yapıldı. ATAK'ın amacı ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Çandır, "Konseyin temel amacı, tarımın bütün kesimlerini birlikte hareket etmeye ve ortaklaşa çözümler üretmeye yoğunlaştırmaktadır" dedi.

"İşbirliğine tarımdan başlayalım"

Üniversite ile iş dünyasının işbirliğinin zayıflığına dikkat çeken Çandır, "Memleketimizin en önemli yapısal sorunlarında biri üniversite ile iş dünyası işbirliğinin hiçbir dönemde ve alanda bir iş yapma kültürü ya da geleneği haline getirilememiş olmasıdır. Bu konuda geçmişten günümüze hem yerel düzeyde hem de teknoloji geliştirme bölgeleri gibi merkezi düzeyde birçok girişimde bulunulmuş olmasına rağmen iş yapma kültürü yaratılamamıştır. Bu başarısızlığa rağmen, üniversite ile iş dünyası işbirliğinin ülkemize ve toplumumuza ciddi katkılar sağlayacağından emin olanlar asla yeni girişimlerde bulunmaktan kaçınmamalıdır" diye konuştu. Pandemi döneminde tarımın stratejik sektör olduğunun tüm kesimlerce kabul gördüğünü kaydeden Çandır, "Eğer üniversite ile iş dünyası işbirliğine öncelikle bir yerden başlayacaksak bu alan muhakkak ki tarım olmalıdır. Bu işbirliği girişimini de sürdürülebilir nitelikte yapmalıyız" dedi.

"Akademik çalışmalar tozlu raflarda kalmasın"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Fakülte'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Akıllı tarım, iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarım, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı tür ve bitkisel hayvansal genotiplerin geliştirilmesi, bitki ve hayvan ıslah çalışmaları gibi konulara öncelik verdiklerini kaydeden Erkan, "Özel sektörle kamu olarak ileriye yönelik iyi projeler üretebiliriz. Antalya tarımına ciddi katkılar sağlayabiliriz" dedi. Akademik alanda birçok tez çalışması yürütüldüğünü belirten Erkan, "Çalışmaların tozlu raflarda kalmaması için önümüzdeki günlerde tez sunum günleri düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Bölüm başkanları işbirliği istiyor"

Toplantıda Ziraat Fakültesi'ndeki 9 bölümün başkanı, bölüm olarak çalışma alanları ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölüm başkanları, iş dünyasına bilimsel çalışmalarla destek olmak, sorunların çözüm ortağı olmak, Antalya ve ülke tarımını geliştirmek için her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamide Gübbük, tropik meyvelerden bağcılığa sektörle birlikte çalışıp üretime yön vermeye çalıştıklarını anlattı. Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Basım, bitki hastalıklarıyla ilgili sektöre çözüm ortağı olarak hizmet verdiklerini kaydetti. Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Sayın, rekabet analizleri, hayvancılık tarım konusunda ekonomik analizler, tarımsal krediler üzerinde çalışmalar var, kooperatifler üzerinde tarım ekonomisi alanında ulusal ve uluslararası alanda yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Topakcı, akıllı tarım teknolojisi konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Karabağ, hayvansal biyoteknolojiden yerli hayvan ıslahına, tarımda kimyasal gübre kullanmayı azaltmaya yönelik çalışmalar gibi pek çok konuda çalışmalar yürüttüklerini özel sektörle işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, küresel iklim değişikliğinin tarım arazileri ve üretime etkisi, tuzlu ve atık suların sulamada kullanımıyla ilgili çalıştıklarını belirtirken, özel sektörle çok fazla çalışmak istediklerini kaydetti. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Orman, gübre, su ve tohumun tarımın olmazsa olmazı olduğunu bu konuda yapılacak çalışmaların Türk tarım sektörüne önemli faydalar sağladığını belirtirken, özel sektöre her türlü desteği verdiklerini anlattı. Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner Akar, mısır ve buğday ıslahı konusunda özel sektöre önemli danışmanlık yaptıklarını bildirirken, şeker otu, sorgum, susam ve siyez ile ilgili çalışmaları örnek olarak gösterdi. Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Soner Balcıoğlu, hayvan beslemeden hayvan ıslahına, biyometri ve genetiğe birçok alanda çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Yeni fikirleri desteklemeye hazırız"

Toplantıya katılan özel sektör temsilcileri, tüm bölüm başkanlarının özel sektörle işbirliği yapma isteğinin kendilerine son derece memnun ettiğini söyledi. Sektörel birliktelikleri artırıp işbirliğini sağlamak istediklerini dile getiren özel sektör temsilcileri, toplantının bunun için iyi bir başlangıç olacağını kaydetti. İş dünyası temsilcileri, akademinin bilgisine tarım sektörünün ihtiyacı olduğunu vurgularken, yeni fikirleri desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıda odak toplantılar yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. - ANTALYA

Tarım dünyası akademinin birikimine talip
Tarım dünyası akademinin birikimine talip
Tarım dünyası akademinin birikimine talip

Ziraat Fakültesi, Ticaret, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım dünyası akademinin birikimine talip - Son Dakika Ekonomi


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