Tarım Eğitim Kış Kampı Kayseri'de başladı - Son Dakika

Türkiye'nin farklı bölgelerinden 40 üniversiteden 280 ziraat fakültesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen "Tarım Eğitim Kış Kampı" Kayseri'de başladı.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) işbirliğinde Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, etkinlik kapsamında düzenlenen "Bugünün Öğrencileri Yarının Yöneticileri" konulu konferansta, Türkiye'deki 11 araştırma üniversitesinden biri olduklarını hatırlattı.

Üniversite olarak araştırma ve öğrenci odaklı çalışmalar yaptıklarını belirten Çalış, "Öğrencilerin yaptığı etkinlik ve faaliyetlerde bulunmaktan çok daha mutlu oluyorum. Çünkü öğrenciler çok büyük işler başarmakta. Öğrencilerimizin sosyal, sportif, eğitim, öğretim ve araştırma, kısaca her alanda yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." dedi.

Üniversite olarak geçen yıl en çok proje yapan öğrenci sıralamasında birinci olduklarını anımsatan Çalış, "En çok projenin Erciyes Üniversitesi tarafından üretilmesi beni çok mutlu etti. Eğer dünyada ilk 10 ekonomiye gireceksek, ülkenin geleceği ziraattan geçer. Özellikle ziraat fakültesi öğrencilerinin bunda çok büyük emeği olacağını düşünüyorum. Bunları ancak sizler başaracaksınız. Bizim geleceğimiz sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise öğrencilere mesleklerini sevmelerini tavsiye etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de ülkenin geleceği, yarınları, tarımı ve ziraati için çalışan bir gençliğin olmasını yürekten istediğini söyledi.

Kamp, yarın sona erecek.