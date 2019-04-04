Tarım Fuarına Yoğun İlgi

Diyarbakır
'da düzenlenen, "10. Orta Doğu
Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı"nı iki günde 45 bin kişi ziyaret etti.
Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde TÜYAP ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen fuara arasında Irak
, İran
, Gürcistan
, Kamerun
ve Ürdün
'den gelenlerin de bulunduğu 45 bin kişi gezdi.
Fuarı için gelen Karaçalı Tarım Satış Pazarlama Müdürü Davut Sınır, Siverek
'te tarım aletleri üretimi yaptıklarını söyledi.
En son dört sıra, 31 bacak, 230 beygir traktörle çekilebilen, 8 metre büyüklüğünde sürüm aleti ürettiklerini aktaran Sınır, şöyle konuştu:
"Yaptığımız alet Avrupa
'dan 35-40 bin avroya ithal edilirken, biz 90 bin liraya satıyoruz. Hedefimiz dünya pazarına açılmaktır." dedi. Elazığ
'ın Kovancılar
ilçesinden fuara katılan kaz üreticisi Edip Yıldırım da 30 yıl yurt dışında gurbetçi olarak çalıştıktan sonra ilçesine dönüp kaz yetiştirdiğini söyledi. Almanya
'da kaz yetiştiriciliği işinde çalıştığını, memleketine dönünce de bu işe başladığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
"O düşünceyle geldim alt yapısını oluşturarak bir tesis kurduk. 2016 yılında geldim, bu üçüncü senemiz. Almanya'dan getirdiğimiz bu kaz ırkıyla tesis kurdum. Şimdi entegre bir tesis kurmak için çalışmalarımız var. Kovancılar'da Türkiye
'nin en büyük kaz üretim çiftliğini kurdum. İşletmemizde 4 binin üzerinde kazımız var. Seneye hedefimiz 8 bin anaç kaz yapmak. Hedefimde ilerde yıllık 500 bin kaz üretmek."
Fuar, 6 Nisan'a kadar açık olacak.