Tarım fuarında jandarmadan uygulamalı eğitim - Son Dakika
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Tarım fuarında jandarmadan uygulamalı eğitim

26.05.2022 13:39

Tarım fuarında jandarmadan uygulamalı eğitimAKSARAY Aksaray'da çiftçilerin tarım ve teknolojiyi bir arada gezip gördüğü 6.Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında stant kuran İl Jandarma Komutanlığı çiftçilere kazalı traktör başında fuara gelen üretici ve vatandaşlara eğitim verdi.

Tarım fuarında jandarmadan uygulamalı eğitim

AKSARAY Aksaray'da çiftçilerin tarım ve teknolojiyi bir arada gezip gördüğü 6.Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında stant kuran İl Jandarma Komutanlığı çiftçilere kazalı traktör başında fuara gelen üretici ve vatandaşlara eğitim verdi.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında en renkli tasarımı ile dikkat çeken stantlardan birisi de İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan trafik standı oldu. Tarım ve teknoloji ürünlerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stant ilgi gördü. Jandarma ekipleri yaz döneminde yaşanan yaralanmalı ve ölümlü traktör kazalarına karşı alınacak önlemlere farkındalık oluşturmak için kazalı traktör başında çiftçilere uygulamalı eğitim verdi. Kazaların önlenmesi başta olmak üzere kaza esnasında alınacak tedbirlerin anlatıldığı traktör başında, sürücülere uyarılar yapıldı. Traktörlerin eski ve yeni donanımlarının da anlatıldığı eğitimde çiftçilere karayollarında ve köy içinde traktörlerin kurallarına göre kullanılması yönünde hem bilgilendirme hem de uyarılar yapıldı. Kazalı traktörle verilen eğitimi dikkatle dinleyen üreticiler, eğitim ve standı ilgiyle takip etti. İl Jandarma Komutanlığı 6.Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının yanı sıra Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yaz dönemi boyunca çiftçilerin hem bilgilendirileceğini hem de kurallar çerçevesinde denetimlerin yapılacağını duyurdu. Jandarma ekipleri stantta aynı zamanda genç sürücü adaylarına da motosikletin kullanılmasındaki kurallar hakkında bilgi verdi. Jandarma ekipleri genç sürücü adaylarını tek tek motosikletlere bindirerek kask ve korumalıklarla güvenli trafik eğitimi verdi.

Jandarmanın standını gezerek traktör başında bilgi alan vatandaşlar da eğitimin faydalı olduğunu belirti.

Tarım fuarında jandarmadan uygulamalı eğitim
Tarım fuarında jandarmadan uygulamalı eğitim
Tarım fuarında jandarmadan uygulamalı eğitim
Tarım fuarında jandarmadan uygulamalı eğitim

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Kaynak: İHA

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