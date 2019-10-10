Tarım Fuarında uydu destekli traktör : 2.5 Milyon TL

Coğrafi koşulları ve strateji konumu ile Türkiye, tarım ve hayvancılık sektörünün güçlü ülkelerinin başında yer alıyor. İlerleyen teknolojisiyle gerek tarımda gerekse hayvancılıkta verimin artması için geliştirilen ekipman ve malzeme ihracatını da her yıl arttıran ülkemizde son açıklanan rakamlara göre; tarım makinaları sektöründe 2019 yılı ihracatının, 2018 yılı seviyesine göre yüzde 37 artarak 137 milyon dolar seviyesine ulaştığı gözlemlendi.

Bu kapsamda Salı günü başlayan ve Cumartesi akşamına kadar sürecek Tüyap Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları'nda sergilenen yerli tarım ve hayvancılık ekipmanları, sektör satışlarını arttırarak hem ülke ekonomisine hem de ülke ihracatına katkı sağlayacak.

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN KITALARARASI BULUŞMASI

250 bin ziyaretçi hedefi ile kapılarını açan fuarda, zeytin hasat makinasından, sağım teknolojilerine, traktörlerden güneş enerjili tarımsal sulama sistemlerine kadar birçok ürün sergileniyor.

SULAMA SUYUNUZ GÜNEŞTEN

Güneş enerjisi, konutların yanı sıra tarım ve sanayide de gelişen bir elektirik kaynağı olarak dikkat çekiyor. Tarımsal sulamada da gelişen bir alternatif olan güneş enerjisi ile birçok üründe şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan tarım yapmak mümkün. Sulamada kullanılan güneş enerjisi sistemleri enerji verimliliği sağlarken, geleneksel sulama yöntemlerine de son veriyor.

10 KİŞİNİN YAPACAĞI İŞİ YAPIYOR

Yerli üretim olan zeytin hasat makinaları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yurt dışında üretilen ürünlerle aynı kalite standartlarında olan makinalar, fuarda daha uygun fiyata satılıyor. 10 kişinin yapacağı bir işi tek başına yapan ekipman az kişiyle yüksek verimlilik sağlıyor.

UYDU DESTEKLİ TRAKTÖR

Geniş ürün yelpazesi ile dikkatleri üzerine çeken fuarda son teknoloji traktörler büyük ilgi gördü. Özellikle uydu destekli traktör ziyaretçilerin gözdesi oldu. Traktör, tarlanın konumunu uydu üzerinden tanımlarken sistemden gelen komutlara göre hareket ediyor. Böylece günün her saati çalışma imkanı sağlarken, tarlada en yüksek verime ulaşıyor.

SAĞIM MAKİNALARI TEKNOLOJİSİ

Sütlerin hayvana zarar vermeden sağılmasını sağlayan 'Sağım Makinaları' sütlerin daha hijyenik olmasını sağlıyor. Geleneksel yöntemler ile sağım işlemi gerçekleştirilirken hayvana zarar verme oranı yükseliyor, bu makinalar ile ise masaj yapılarak hayvanın rahatlaması sağlanıyor.

ARI NESLİ TEHLİKEDE!

Fuarda arıcılık ile ilgili yüzde yüz yerli ürünlerde yer alıyor. Önceden yurt dışından ithal edilen ve fiyatları yüksek olan arı yemleri artık Türkiye'de de üretiliyor. Verimli bir bal için arının sağlıklı beslenmesinin şart olduğunu dile getiren üreticiler yerli üretimde kimyasal olmadığını da belirtti. Ayrıca dünyadaki arı nüfusunu tehdit eden ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere neden olan arı bitine çözüm de fuarda. Türkiye'de üretilen arıların yemlerine gıda takviyesi olarak katılan madde ile arılar daha sağlıklı ve uzun yaşarken, bal verimini de yükseliyor.