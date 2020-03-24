Tarım-GFE aylık yüzde 1,10 yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım-GFE aylık yüzde 1,10 yükseldi - Son Dakika

Tarım-GFE aylık yüzde 1,10 yükseldi

6 saat önce

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 8,99, aylık yüzde 1,10 arttı.

Tarım-GFE aylık yüzde 1,10 yükseldi, System.String[]

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 8,99, aylık yüzde 1,10 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak ayı 'Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,36 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,83, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,82 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 8,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi.

ALT GRUPLARDAN YILLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 2,68 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en düşük artış sırasıyla yüzde 0,60 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,65 ile tarımsal ilaçlar alt gruplarında oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 9,58 ile malzemeler, yüzde 13,56 ile enerji ve yağlar ve yüzde 15,82 ile tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.

ALT GRUPLARDAN AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 1,84 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE OLDU

Alt gruplar itibariyle bir önceki aya göre diğer bir azalış yüzde 0,24 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu. 2020 Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış yüzde 0,17 veteriner harcamaları, yüzde 0,52 ile enerji ve yağlar alt gruplarında gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış ise yüzde 1,35 hayvan yemi, yüzde 1,45 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 2,13 ile malzemeler alt gruplarında oldu.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:05 Kaynak: İHA

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