Tarım-GFE yıllık yüzde 6,77, aylık yüzde 0,17 arttı - Son Dakika

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Haziran ayında yıllık yüzde 6,77, aylık yüzde 0,17 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,38 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,18 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 6,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 10,05 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 3,39 İLE TARIMSAL İLAÇLAR ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 0,36 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 12,50 ile makine bakım masrafları, yüzde 9,75 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 9,44 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 1,63 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLER ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 0,93 ile hayvan yemi ve yüzde 0,26 ile tohum ve dikim materyali oldu. 2020 Haziran ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 3,73 ile enerji ve yağlar ve yüzde 1,47 ile makine bakım masrafları oldu.

(İHA)