Tarım-GFE yıllık yüzde 80,99 arttı - Son Dakika
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Tarım-GFE yıllık yüzde 80,99 arttı

21.04.2022 10:03
Tarım-GFE yıllık yüzde 80,99 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi, Şubat ayında yıllık yüzde 80,99, aylık yüzde 16,69 arttı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi, Şubat ayında yıllık yüzde 80,99, aylık yüzde 16,69 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 16,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,85 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,60, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 17,69 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 86,59 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 23,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 27,91 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 138,11 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 121,77 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 3,62 ile makine bakım masrafları ve yüzde 5,50 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 32,75 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 31,15 ile hayvan yemi oldu. Bir önceki aya göre gübre ve toprak geliştiriciler yüzde 0,41 ve veteriner harcamaları yüzde 0,21 azalış gösterdi.

(İHA)

Tarım-GFE yıllık yüzde 80,99 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, Veteriner, Aralık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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