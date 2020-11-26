"Tarım, gıda ve ihracat sektöründe dünya liderleriyle yarışabilecek potansiyele sahibiz" - Son Dakika

"Tarım, gıda ve ihracat sektöründe dünya liderleriyle yarışabilecek potansiyele sahibiz"

26.11.2020 09:58

Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı'nda konuşan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Türkiye'nin tarım, gıda ve ihracat sektöründe dünya liderleriyle yarışabilecek potansiyel, tecrübe ve yeteneğe...

Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı'nda konuşan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Türkiye'nin tarım, gıda ve ihracat sektöründe dünya liderleriyle yarışabilecek potansiyel, tecrübe ve yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

TÜYAP'ta 28'incisi düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul kapılarını açtı. Food İstanbul etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Başkanlar Forumu: Gıda Sektörü 2021 Gündemi' konulu konferansa konuk olarak katılan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, gıda sektörü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin tarım, gıda ve ihracat sektöründe dünya liderleriyle yarışabilecek potansiyel, tecrübe ve yeteneğe sahip olduğunu belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Gelişen dünyada hak ettiğimiz yeri almak için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu almalıyız. Aynı zamanda bizler her alanda en iyisini yapmak ve gelecek nesillere gururla bırakacağımız projeler hayata geçirmek için önümüzdeki fırsatları değerlendirmeliyiz. Gıda ve tarıma bağlı ihracat zincirinin, Türkiye'nin ekonomik geleceğinin ana dinamiği olduğuna yürekten inanıyorum. Ülkemiz tarım, gıda ve ihracat zincirinde dünya liderleriyle yarışabilecek potansiyel, tecrübe ve yeteneğe sahip. Yapmamız gereken bu potansiyelimizi ve tecrübemizi girişimcilere açmak ve globalleşmektir" dedi.

"ÜLKEMİZ TARIM ALANINDA ÇOK BEREKETLİ TOPRAKLARA SAHİP"

"Dünya genelinde yaşanmakta olan değişim ve gelişmelerin sonuçlarını dış ticaret rakamlarında görebiliriz diyen  Okutur, "Dünya nüfusunun her geçen gün artmasıyla birlikte, tarım ve gıda ürünlerine olan ihtiyaç da artıyor. Ülkemizin tarım ve gıda sektöründe potansiyelinin çok yüksek olduğu tüm dünya tarafından biliniyor. Şu an ihracat ve ithalatımız artmış durumda. Şunu bilmemiz gerekir bazı sektörlerin ithalata bağımlılığı var. Ama biz İHBİR olarak şanslıyız. Çünkü ülkemiz bereketli topraklara sahip" diye konuştu.

"HAZİRAN AYINDAN SONRA REKOR İHRACAT ARTIŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Pandemi süresince birlik olarak sert bir düşüş yaşamadıklarını belirten  Okutur, "Aksine Hububat Sektörü ve İHBİR olarak, diğer sektörlere nazaran bu zorlu süreçte, olumsuzluklardan çok az etkilendik. Pandemi süresince ihracat bazında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörleri arasındaki yerimizi korurken, İHBİR olarak, İstanbul'da bulunan diğer birliklere göre en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olma özelliğimizi muhafaza ettik. İHBİR ve Hububat Sektörü olarak, özellikle haziran ayından sonra rekor ihracat artışları gerçekleştirdik. Birliğimiz haziran ayında bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 45, eylül ayında yüzde 30 ihracatını artırdı. Hububat sektörü olarak, pandemi sürecinde ihracatta yükselen bir grafik sergiledik. Haziran ayında sektör olarak rekor kırarak bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 66 artış yakaladık, bunun yanında ağustos ve eylül aylarında yüzde 13 artış yakalayarak pandemi dönemini avantaja çevirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

"FAALİYETLERİMİZİ ARTIRARAK ÜYELERİMİZ İÇİN FAYDALI PROJE GELİŞTİRDİK"

Koronavirüs salgınının başladığı andan itibaren Birliğimizin faaliyetlerini artırarak üyelerimiz için pek çok faydalı proje geliştirdik diyen Başkan Okutur, "Bunların en başında, yurtdışındaki ithalatçı ve süpermarket zinciri satın almacıları ile üyelerimizi buluşturduğumuz Sanal Alım Heyeti Programlarımız geliyor" dedi.

Pandeminin ortaya çıktığı günden bugüne 10 tane sanal alım heyeti programı düzenlediklerini kaydeden Haluk Okutur sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte üyelerimize verdiğimiz bir diğer önemli hizmet, üyelerimizin 150 milyondan fazla ithalatçı firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilecekleri veri tabanı sistemidir. Firmalarımız bu süreçte veri tabanında yer alan dünyanın birçok noktasındaki potansiyel alıcılara birliğimiz aracılığıyla rahatlıkla ulaşabildi. Söz konusu hizmet neticesinde, üyelerimizden olumlu geri dönüşler almaya başladık, sisteme yoğun bir ilgi var. Hatta bu sistemden faydalanmak isteyen birçok firma üyelik işlemleri için birliğimize başvurdu. Yine İHBİR olarak, koronavirüs salgını süresince ihracatımızın kesintiye uğramaması ve üyelerimizin yurt dışındaki potansiyel müşterilere rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, büyük tecrübeler edinilen fuarlar aracılığıyla oluşturulan fuar kartvizit arşivlerini üyelerimiz ile paylaştık. Bunların dışında, pandemi sürecinde ANTAD & Alimentaria 2020 dijital fuarı ve Çin İthalat Fuarı'na katılarak birliğimizin ve Türk ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdik ve fuarlar kapsamında elde ettiğimiz alıcı bilgilerini üyelerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. Son olarak, üyelerimizin faydalanması için, hububat sektöründen haberler, röportajlar, dünyada yayınlanan ve referans gösterilen kaynaklardan alıntılarla beslenen gıda konulu makalelerin, dünyada gıda trendlerinin, tüketici alışkanlıklarının ve ülke/ bölge raporlarının yer aldığı e-bülten ve aylık dergi çalışmasını başlattık. Birlik olarak yenilikler yapmaya ve üyelerimizi her zorlu şartta da desteklemeye devam edeceğiz."


Tarım, gıda ve ihracat sektöründe dünya liderleriyle yarışabilecek potansiyele sahibiz
Tarım, gıda ve ihracat sektöründe dünya liderleriyle yarışabilecek potansiyele sahibiz
Tarım, gıda ve ihracat sektöründe dünya liderleriyle yarışabilecek potansiyele sahibiz

İstanbul, Türkiye, İhracat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Tarım, gıda ve ihracat sektöründe dünya liderleriyle yarışabilecek potansiyele sahibiz' - Son Dakika Ekonomi


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