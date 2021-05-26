Tarım girişimcisine 200 bin TL hibe - Son Dakika

Tarım girişimcisine 200 bin TL hibe

26.05.2021 10:08
Tarım girişimcisine 200 bin TL hibe, System.String[]

TÜBİTAK BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent iş birliğiyle "Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme" tematik alanı öncelikli olmak üzere, girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlanan 2021 birinci çağrı dönemi...

TÜBİTAK BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent iş birliğiyle "Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme" tematik alanı öncelikli olmak üzere, girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlanan 2021 birinci çağrı dönemi kapsamında, başvuru sürecini başlattı. Girişimci adayları, iş fikri başvurularını 30 Haziran'a kadar "T-BİGGY"ye yapabilecek.

TÜBİTAK BİGG ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için karşılıksız 200 bin TL destek veriliyor.

Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliği ile hayata geçirilen T-BİGGY, BİGG 2021 birinci çağrı dönemi kapsamında iş fikri olan genç girişimcilerini arıyor. Programa başvuracak girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Genç girişimciler, kabul edildikleri andan itibaren girişimcilik seminerlerine ve eğitimlerine katılma hakkı kazanacak, eğitim programı boyunca profesyonel iş rehberleri desteğinde fikirlerini iş planlarına dönüştürerek TÜBİTAK'tan 200 bin TL tutarındaki hibeyi almak için hazırlanacak.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, programın geçtiğimiz üç döneminde gönderdikleri projelerden 12'sinin toplam 2 milyon 400 bin TL hibe desteği kazandığını hatırlatarak, T-BİGGY olarak, özellikle Covid-19 pandemisi döneminde önemi daha da anlaşılan "Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme" tematik alanı öncelikli olmak üzere yeni dönem için genç girişimcileri aradıklarını ifade etti.

Kimler başvurabiliyor?

BİGG 2021 yılı birinci çağrısının yeni girişimci tanımıyla açıldığını belirten Ayşe Şen, ekosistemin ihtiyaçları ve gelişmeler takip edilerek başvuru koşullarında önemli değişiklikler yapıldığını söyledi. Şen, "2021 yılında gerçekleştirilen değişikliklerle programın adı değiştirildi ve girişimci tanımında önemli değişiklikler yapıldı. 2021 yılı birinci çağrı döneminden itibaren daha geniş bir girişimci kitlesine ulaşmak amacıyla açık ve örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler veya mezunları programa başvurabilecek; ayrıca sektör tecrübesinin girişimcilikte getirdiği başarı dikkate alınarak mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 10 yıl içerisinde başvurabilme kısıtlaması da kaldırıldı. Başvuru koşullarında gidilen iyileştirme ile teknoloji tabanlı yeni pek çok fikir, ekonomiye katkı sağlayan uygulamalara dönecektir" dedi.

T-BİGGY Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, Yaşar Üniversitesi'nin ODTÜ Teknokent iş birliğiyle hayata geçirdiği T-BİGGY'nin; Celal Bayar, Adnan Menderes, Katip Çelebi, İzmir Demokrasi üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası iş birliğiyle kurduğu özgün mekanizmayla tüm paydaşların, iş fikri olan girişimcilere ulaşması, yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimi ve mentorluk hizmetlerinin verilmesi ile iş planının hazırlanması süreçlerine etkin bir şekilde dahil edildiğini belirtti.

Şen, "Destek alan girişimcilere, Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan Minerva ve ODTÜ Teknokent kuluçka merkezlerinde yer alma, mentorluk ve girişimcilik eğitimleri de sağlanmakta. Genç girişimciler; iki kurumun geniş iletişim ağı sayesinde yatırımcı iş ortaklarından yatırım alma şansı da yakalayabilir. Girişimciler ayrıca, BİGG programındaki uygulayıcı kuruluş tecrübesi ve başarısı yüksek ODTÜ Teknokent ile kuvvetli iletişim ağı ve güçlü alt yapıya sahip Yaşar Üniversitesinin uygulayıcı kuruluşu olduğu T-BiGGY ile fikirlerini karlı bir iş modeline dönüştürmek ve başarıya ulaşmak için fırsat elde etmiş olacak. İş fikri olan ve bunu hayata geçirmek için fırsat arayan genç girişimcileri, T-BİGGY'den ayrıntılı bilgi almak ve başvuruları için 30 Haziran'a kadar https://t-biggy.yasar.edu.tr/ web sayfasını ziyaret etmeye davet ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Tarım girişimcisine 200 bin TL hibe
Tarım girişimcisine 200 bin TL hibe
Tarım girişimcisine 200 bin TL hibe
Tarım girişimcisine 200 bin TL hibe
Tarım girişimcisine 200 bin TL hibe

Yaşar Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Türk Lirası, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım girişimcisine 200 bin TL hibe - Son Dakika Ekonomi


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