Son Dakika Haberleri: Tarım Görünüm Raporu: Gelecek 10 yılda tarımsal üretim artışı dünyada fiyatları düşük seyrettirecek
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Tarım Görünüm Raporu: Gelecek 10 yılda tarımsal üretim artışı dünyada fiyatları düşük seyrettirecek

31 dakika önce

Dünya Tarım Örgütü (FAO) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir takım belirsizliklere rağmen dünyada gelecek 10 yılda tarımsal üretimdeki artışın, fiyatların düşük seviyede seyretmesine yol açacağı tahmininde bulundu

Tarım Görünüm Raporu: Gelecek 10 yılda tarımsal üretim artışı dünyada fiyatları düşük seyrettirecek, System.String[]
Dünya Tarım Örgütü (FAO) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir takım belirsizliklere rağmen dünyada gelecek 10 yılda tarımsal üretimdeki artışın, fiyatların düşük seviyede seyretmesine yol açacağı tahmininde bulundu.

FAO ve OECD "2019-2028 tarım görünüm raporu" bugün Roma'da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:38 
Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Roma, Dünya
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