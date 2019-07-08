Tarım Görünüm Raporu: Gelecek 10 yılda tarımsal üretim artışı dünyada fiyatları düşük seyrettirecek
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Dünya Tarım Örgütü (FAO) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir takım belirsizliklere rağmen dünyada gelecek 10 yılda tarımsal üretimdeki artışın, fiyatların düşük seviyede seyretmesine yol açacağı tahmininde bulundu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:38
Dünya Tarım Örgütü (FAO) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir takım belirsizliklere rağmen dünyada gelecek 10 yılda tarımsal üretimdeki artışın, fiyatların düşük seviyede seyretmesine yol açacağı tahmininde bulundu.
FAO ve OECD "2019-2028 tarım görünüm raporu" bugün Roma'da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.
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