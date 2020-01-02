Tarım havzalarında desteklenecek ürünler açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım havzalarında desteklenecek ürünler açıklandı - Son Dakika

Tarım havzalarında desteklenecek ürünler açıklandı

6 saat önce

Bu yıl uygulanacak olan tarım havzalarında desteklenecek ürünler açıklandı.

Tarım havzalarında desteklenecek ürünler açıklandı, System.String[]

Bu yıl uygulanacak olan tarım havzalarında desteklenecek ürünler açıklandı.


Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi, sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 ürünün istatistiki verileri belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, "Ekim nöbeti, iklim, toprak ve topoğrafya, su kısıtı verileri yani mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi, il, ilçe, kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler önerileri de dikkate alınarak, 1 milyardan fazla verinin yer aldığı Karar Destek Sistemi sonuçları ve 2019 yılında il ve ilçe müdürlüklerinden gelen taleplerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde 2020 üretim yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri oluşturularak, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğün web sayfasında (www.tarim.gov.tr/BUGEM) yayınlanmıştır." denilerek, ilçelere göre hangi ürünün desteklenmesiyle ilgili ayrıntılı bilginin ilgili web adresinden veya Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinden alınabileceği kaydedildi. - MALATYA

Malatya, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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