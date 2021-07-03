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Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı - Son Dakika

Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı

03.07.2021 13:01
Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı, System.String[]

ANKARA'da, İngilizce işletme ve insan kaynakları yönetiminden mezun olduktan sonra 10 yıl bankada çalışan Aylin Yılmaz (34), 2 yıl önce mesleğini bırakıp, dedesinden kalan buğday tarlasında ölmez otu yetiştirmeye başladı.

ANKARA'da, İngilizce işletme ve insan kaynakları yönetiminden mezun olduktan sonra 10 yıl bankada çalışan Aylin Yılmaz (34), 2 yıl önce mesleğini bırakıp, dedesinden kalan buğday tarlasında ölmez otu yetiştirmeye başladı. Yılmaz, ölmez otu fidelerinin tanesini 1 TL'ye satarak, tarımsal üretime destek oluyor. Yılmaz, hedefinin kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan ölmez otunun yağını üretip, ihraç etmek olduğunu söyledi.

Başkent Üniversitesi İngilizce İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi'nden 2009 yılında mezun olan Aylin Yılmaz, bankada müşteri hizmetlerinde çalışmaya başladı. 10 yıl çalışan ve yöneticilik seviyesine kadar yükselen Yılmaz, 2 yıl önce Beypazarı ilçesinde dedesinden kalan buğday tarlasında tarıma başladı. Yıllardır tıbbi aromatik bitkilere merakı olan Yılmaz, kozmetik ve ilaç sektörü yanında insan sağlığına da faydalı olduğu belirtilen ölmez otunu yetiştirmeye başladı. Anne ve babasıyla yaşayan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası'nın da desteğiyle yetiştirdiği ölmez otu fidelerinin tanesini iç piyasaya 1 TL'ye satarak, gelir elde ediyor. 2 yıldır bu işi yapan Yılmaz'ın hedefi, 3'üncü yıldan itibaren kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan ölmez otunun yağını üretip, yurt dışına ihraç etmek.

'KURU TARIMA DAYALI'Aylin Yılmaz, tıbbi aromatik bitkiler konusunda yıllardır merakı olduğunu dile getirerek, "Benim bir avantajım, dedemden kalan buğday tarlaları vardı. Küresel ısınmayla birlikte ve Covid-19 döneminde sentetik kimyasalların ne kadar tehlikeli olduğu gerçeği de ortaya çıktıktan sonra doğal olarak sürdürülebilir tarımda 'ben ne yapabilirim'i düşündüğüm zaman da tıbbi aromatik bitkiler kafama yatan bir şey oldu. 1,5 sene boyunca fizibilite çalışmalarımda doktora tezleri dahil olmak üzere literatür taramaları yaptım. 'Benim toprağıma en uygun hangisi olur' seçeneklerinden bir tanesi de ölmez otuydu. Ölmez otu, kuru tarıma dayalı bir ottur. Biz de şu an burada tamamen kurak bir bölgedeyiz. 130 metreden sondaj atıldığında dahi su çıkmayan bir bölgedeyiz. O yüzden kuru tarımda bu tarz bitkilerin katma değeri daha yüksek ve girdi maliyetinin daha düşük olduğu için bunu tercih ettim" diye konuştu. 'İLK İHRACATIM 2023 YILINDA OLACAK'

Aylin Yılmaz, tarladaki bitkilerini tohumdan yetiştirdiğini belirterek, "Ekimden sonra tarlada hiçbir kimyasal vermeden büyümeye bırakıyoruz. Sadece yabancı ot temizliği yapmamız ve buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde herhangi bir güç istemeyen enerji istemeyen bir üründür. Ortalama olarak 2 sene sonra da ekonomik maliyeti başlamaktadır. Bu bitkiler 24 ayını tamamladıktan sonra ekim zamanı 70 ile 100 santimetre boyutuna geldiklerinde çiçek açmadan önce kesim oluyor ve bunlar yağı için distilasyona gönderiliyor ve oradan çıkan yağ da pazara sunulur. İleride Orta Avrupa ve Asya'ya satış yapmak istiyorum. Mikro ihracat yapmak istiyorum çünkü bu Avrupa'da çok kullanılan bir bitki. Hem sağlık açısından hem parfümeri açısından sıklıkla kullanılıyor. Türkiye'de bunun yaygınlaştırılması ve örnek olmasını da istiyorum. İlk ihracatım 2023 yılının sonlarına doğru olacak" dedi


Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı
Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı
Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı
Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı
Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı
Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı
Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı
Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı

Türk Lirası, İngilizce, Buğday, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarım için bankacılığı bırakan Aylin'in hedefi, ölmez otu yağı ihracatı - Son Dakika


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