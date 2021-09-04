Tarım ihracatında tarihi zirveye ulaşıldı

Tarım sektörü, 18 milyar dolara yaklaşan dış satımla tarihinin en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 18,9 milyar dolara, ocak-ağustos döneminde de yüzde 36,9 yükselerek 140,2 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin tarım ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 17 milyar 953 milyon dolara ulaştı. Böylece tarım sektöründe tarihin en yüksek 8 aylık ihracatı yapılmış oldu.

Yılın 8 ayında sanayi ihracatı yüzde 38,8 artarak 106,3 milyar dolara, madencilik ihracatı da yüzde 49,4 yükselerek 3,8 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin tarım ihracatı yılın 8 ayında toplam ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturdu.

Tarımda en fazla ihracatı hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi

Tarıma bağlı sektörler arasında söz konusu dönemde en fazla ihracatı 5 milyar 580 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 4 milyar 323 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 2 milyar 83 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 1 milyar 786 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 1 milyar 282 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 1 milyar 268 milyon dolarla meyve sebze mamulleri, 871 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 470 milyon dolarla tütün, 184 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 107 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.

Tarım bünyesindeki 10 sektörün 9'u ile atağa kalktı

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9'u ihracatını artırdı. Tarıma bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 57,2 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu.

Süs bitkileri ve mamulleri tarım bünyesindeki sektörler arasında en az dış satımı gerçekleştirmesine karşın ihracat artışında liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sektörü yüzde 36,5 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 26,1 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 22,9 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 21,2 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 19,6 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 11,8 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 5,4 ile de fındık ve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı sektörleri izledi.

Bu dönemde, tütün sektörünün dış satımı ise yüzde 17,9 azalış kaydetti.

TİM verilerine göre, yılın 8 ayında tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 OCAK - 31 AĞUSTOS SEKTÖRLER 2020 2021 Yüzde Değişim Alınan Pay (%) I. TARIM 14.895.469 17.953.413 20,5 12,8 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 9.940.981 11.548.003 16,2 8,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 4.604.871 5.579.520 21,2 4 Yaş Meyve ve Sebze 1.493.352 1.786.117 19,6 1,3 Meyve Sebze Mamulleri 1.032.032 1.268.276 22,9 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 778.718 870.535 11,8 0,6 Fındık ve Mamulleri 1.217.093 1.282.262 5,4 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 174.710 184.226 5,4 0,1 Tütün 572.078 469.951 -17,9 0,3 Süs Bitkileri ve Mam. 68.128 107.116 57,2 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 1.526.095 2.082.759 36,5 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.526.095 2.082.759 36,5 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 3.428.393 4.322.651 26,1 3,1 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 3.428.393 4.322.651 26,1 3,1 II. SANAYİ 76.583.663 106.264.447 38,8 75,8 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 6.711.638 9.583.976 42,8 6,8 Tekstil ve Hammaddeleri 4.354.709 6.419.453 47,4 4,6 Deri ve Deri Mamulleri 856.748 1.095.217 27,8 0,8 Halı 1.500.181 2.069.306 37,9 1,5 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 11.488.635 15.930.377 38,7 11,4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 11.488.635 15.930.377 38,7 11,4 C. SANAYİ MAMULLERİ 58.383.389 80.750.094 38,3 57,6 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 10.317.692 12.867.653 24,7 9,2 Otomotiv Endüstrisi 14.533.006 18.787.958 29,3 13,4 Gemi ve Yat 761.936 869.584 14,1 0,6 Elektrik Elektronik 6.538.005 9.079.970 38,9 6,5 Makine ve Aksamları 4.590.101 5.959.641 29,8 4,2 Demir ve Demir Dışı Metaller 5.123.167 7.635.781 49 5,4 Çelik 7.842.598 13.232.075 68,7 9,4 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2.386.697 3.002.775 25,8 2,1 Mücevher 2.150.457 3.368.934 56,7 2,4 Savunma ve Havacılık Sanayii 1.239.412 1.857.123 49,8 1,3 İklimlendirme Sanayii 2.840.124 4.001.777 40,9 2,9 Diğer Sanayi Ürünleri 60.193 86.822 44,2 0,1 III. MADENCİLİK 2.544.604 3.802.650 49,4 2,7 Madencilik Ürünleri 2.544.604 3.802.650 49,4 2,7 T O P L A M (TİM*) 94.023.736 128.020.509 36,2 91,3 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 8.382.138 12.216.767 45,7 8,7 GENEL İHRACAT TOPLAMI 102.405.874 140.237.276 36,9 100

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