Son Dakika Haberleri: Tarım İhtisas OSB'deki seralarda gelinen son durum değerlendirildi
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Tarım İhtisas OSB'deki seralarda gelinen son durum değerlendirildi

11 dakika önce

Tarım İhtisas OSB'deki seraların alternatif ısıtma sistemleri değerlendirildi.

Tarım İhtisas OSB'deki seralarda gelinen son durum değerlendirildi, System.String[]
Karataş, Adana, OSB, Güncel
Tarım İhtisas OSB'deki seraların alternatif ısıtma sistemleri değerlendirildi.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, Karataş Bebeli Mahallesi'nde yaklaşık 3000 dekarlık mera arazisi üzerine kurulacak Tarım İhtisas OSB'deki seraların ısıtma sistemleri detayları ile ele alındı.

Vali Mahmut Demirtaş toplantıda yaptığı değerlendirmede; Adana'nın mevcut tarım potansiyelini katlayacak, kaynakların daha etkin kullanımına imkan sağlayacak ve rekabet gücü yüksek projelerin hayata geçirilmesi için herkesin azami gayreti göstermesi gerektiğini vurguladı.

Karataş ilçesinde kuracakları, entegre seracılık faaliyetlerinden oluşacak Tarım İhtisas OSB'deki çalışmaları adım adım takip ettiklerini ifade eden Vali Demirtaş, OSB'nin faaliyete girmesiyle ortak üretim, pazarlama ve AR-GE alanlarının oluşturacağı sinerjiyle işletmelerin küresel düzeyde rekabet etmesine de imkan sağlanacağını dile getirdi.

Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden toplantı, ısıtma sistemlerindeki alternatiflerin ele alınmasının ardından sona erdi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
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