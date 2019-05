Tarım İl Müdürlüğü'nde 231 proje sahibiyle hibe sözleşme imzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Bireysel Sulama Sistemleri kapsamında hibe almaya hak kazanan 231 projenin sahipleriyle sözleşme imzalandı. Yapılan başvurularda 3 milyon 833 bin TL olan proje bedeline karşılık 1 milyon 917 bin TL hibe ödemesi yapılacak.Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen 'Hibe Sözleşmesi İmza Töreni'nde konuşan Vali Yaşar Karadeniz , " Kastamonu 'nun en büyük derdi göç. Her bir köyde üretim varsa, o köyde tarım iyi yapılıyorsa, hayvancılık yapılıyorsa o köy kan kaybetmemiş. Hala yerinde duruyor. Fakat köyde tarım yoksa, üretim yoksa, hayvancılık yoksa orada göç başlıyor. Üretmek önemli ama verimli üretmekte daha da önemli. Çünkü rekabet her alanda olduğu gibi artık tarımda da var. Dolayısıyla siz ürettiğiniz ürünü maliyetinden daha yukarıya satabilmelisiniz ve bunu da alıcı bulabilmeniz ki, yaptığınız üretim sizin için bir gelir kapısı olsun. Bununda 2 yolu var. Bunlardan 1'inci maliyeti düşüreceksiniz, 2'ncisi verimliliği arttıracaksınız. Zaten verimlilik arttığında maliyetlerde kısmen düşüyor. Buna ilaveten parsel büyüklüğünü arttırırsak, bu da verimliliğin artmasında ciddi katkı sunuyor. Bu konuda da sadece devleti beklememek gerekiyor" dedi. Devrekani 'de pancar ekiminde 48 bin ton üretim varken bu yıl 80 bin ton bekleniyor" AK Parti Kastamonu Milletvekili Av. Metin Çelik ise, "Son yıllarda Kastamonu'muz da artan bir hibe başvurusu ve artan bir destek var. Barajlar yapıldıkça, Karadere Barajı, Kulaksızlar Barajı, Beyler Barajı, İhsangazi 'deki gölet, bunlar devreye alındıkça bir taraftan da o tarla sulamalarına geçebiliyoruz. Yani o barajlardan gelen sulama sistemleri ana borulara bu desteklerle birlikte tarlalara bireysel sulama sistemlerini yerleştirdiğimizde daha çok verim alma şansımız oluyor. Biliyorsunuz Devrekani'de Kulaksızlar sulama sistemleri devreye girdi yaklaşık 50 bin dönüm arazi tapulaştırma ile yolları ve kanalları ile birlikte her tarlanın başına su geldi. O tarihten itibaren de üretimde çok ciddi bir artış gözükmekte. Pancarı örnek verirsek geçen sene Devrekani'de 48 bin ton üretim varken, bu sene 80 bin ton bekleniyor. Dolayısıyla sulamanın ne kadar önemli olduğunu uygulama ile tecrübe etmiş olduk""Başvuru yapan projelerin tamamı desteklenmiştir"Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da, "İlimizde yapılan sulama projesi başvurularından başvurusu kabul edilen 231 projenin tamamı destekleme kapsamına alınmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu önemli desteği hepimiz için oldukça önemlidir. Bu sayı şehrimizin toprağa verdiği önemi açıkça gözler önüne sermektedir. Kastamonu yaptığı ve yapacağı üretimlerle sadece kendisini değil ülkesini de kalkındırmayı amaç edinmiş kadim bir şehirdir. Bizde şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için hareket edeceğiz. Üreticilerimizin her zaman yanlarında olacağız. Devletimizin vereceği her desteğinde takipçisi olacağız" şeklinde konuştu."İlimizde 11 yıldır 651 projeye 4 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi almıştır"Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman ise, "Bakanlığımız tarafından basınçlı sulama sistemlerine 11 yıldan beri hibe desteklemesi verilmektedir. İlimizde 11 yıldır 651 projeye 4 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi almıştır. Geçen yıl 254 projemiz vardı. Bu yıl ise 231 projemiz var. İlimiz artık üretiyor. Geçen yıl ki üretime bakanlığımız 125 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yaptı. Son aylarda da başta Amasya elması olmak üzere, tohumluk, çilek fidesi, kivi fidanı, patates tohumluğu, çeltik tohumluğunu çiftçilerimize ulaştırdık" ifadelerini kullandı."2009 yılından bu yana 651 projeye 4 milyon lira üzerinde hibe desteği uygulanmıştır"Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sinan Çelebican ise, şunları kaydetti: "2019 yılında yaklaşık 4 milyon TL proje tutarı olan 231 projeyi, Tarım Bakanlığımıza gönderdiğimizde karşılığını bulduk. Yatırımcılarımız, tarla içi sulama sistemlerini yerine getirdiklerinde yaklaşık 2 milyon lira hibe ödemeleri gerçekleştirilecektir. 2009 yılından bu yana 651 projeye, 4 milyon lira üzerinde hibe desteği uygulanmış ve 13 bin dekar alanda da basınçlı modern sulama sistemi gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında 21, 2017'de 113, 2018'de 251 proje ve 2019 yılında 231 projeyle her yıl proje sayımızı yükseltiyoruz. Yıllara göre sulama alanına baktığımızda 2016 yılında 423, 2017'de bin 920, 2018'de yaklaşık 5 bin dekar alanı basınçlı suyla buluşturduk. Hibe oranlarında ise 2017 yılında 517 bin, 2018 yılında yaklaşık 1 milyon 400 bin lira, 2019 yılında da 2 milyon liraya kadar hibe ödenmesi sağlanmıştır. Projelerin ilçelere göre dağılımına baktığımızda; tarım potansiyeli en yüksek ilçemiz Taşköprü , yüzde 40'la bu işte başı çekiyor. Yine takiben Devrekani, yüzde 36; Merkez ve Daday ise yüzde 10'la takip ediyor"Konuşmaların ardından hibe almaya hak kazanan proje sahipleriyle hibe sözleşmesi imzalandı. - KASTAMONU